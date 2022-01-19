Урок в конце дистанции

Сегодня уже весь мир понимает, что дистант как основная форма обучения в школе невозможен. Эта мера вынужденная, она позволила нам выстоять в критической ситуации, но никакие цифровые уроки не заменят живого общения учителя и ребенка. Чему еще мы научились? Попробуем разобраться.

По данным ЮНЕСКО, с началом пандемии почти 1,5 млрд ребят в одночасье оказались оторванными от привычной жизни, были временно переведены на различные формы дистанта. Это случилось практически одномоментно, мир оказался перед необходимостью справляться с этой проблемой. Но я не раз говорила: пандемия, несмотря на все угрозы, все же дала системе образования толчок для развития. Сейчас мы, ученые, должны проанализировать то, что произошло, учесть этот опыт. И главное – используя научную, методическую базу, компенсировать возможные негативные последствия.

Основная проблема заключается в том, что на учеников хлынул огромный поток электронных материалов. Что это за ресурсы, каково их качество – не знает никто.

Сегодня мы имеем федеральный перечень учебников – основу для каждой российской школы, – а электронные средства обучения по-прежнему приходят в классы без какой-либо экспертной оценки. Поэтому в кратчайшие сроки мы должны дать качественную научную экспертизу цифрового образовательного контента. Это настолько важное дело, что оно вошло в перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Президиума Государственного совета.

Думаю, что в каждом из школьных предметов цифровые ресурсы, безусловно, пригодятся. Есть очень простой пример, я его часто привожу: раньше, когда мы рассказывали ребятам о ядерном реакторе, в распоряжении учителя были плакаты. Сейчас появились 3D-симуляторы, в которых можно чуть ли не рукой потрогать, что происходит внутри. Конечно, пока не каждая школа может себе позволить такое цифровое оборудование, но к этому надо стремиться.

Современные методы, которых не было еще 10 лет назад, действительно могут сделать урок интереснее. Но вот вопрос: в каком объеме применять технологии на уроке и как правильно их использовать? На него должна отвечать только наука.

Электронные сервисы также могут значительно снизить бюрократическую нагрузку на учителей, автоматизировать рутинные задачи. У педагогов останется больше времени на работу с детьми. Но искусственный интеллект никогда не сможет оценить творческое задание. Нельзя доверить такую проверку машине, как это предлагали самые ретивые «эксперты».

Еще одна проблема: мы живем в эпоху «экспертократии». Если раньше экспертиза была научной и общество высоко ценило авторитетное заключение ученых, то сейчас у нас и в СМИ, и в социальных сетях выступают «специалисты» всех мастей. Это не может не тревожить профессиональное сообщество. Нужно вернуться к научной экспертизе. И конечно, Российская академия образования здесь занимает лидирующее место. У нас уже есть первый опыт дистанта, мы можем оценить его возможности и, главное, недостатки. В первую очередь, влияние на физическое и психическое развитие детей.

Вопрос здоровья особенно важен. Ребята проводили большую часть времени перед монитором. Нужно признать, что санитарные нормы по нагрузке на ребенка, на его зрение были серьезно нарушены. Ученые РАО изучали прогресс по эмоциональному и когнитивному развитию детей до пандемии и после нее. Оказалось, что показатели во время самоизоляции пошли вниз, это повлияло на восприятие всего спектра знаний.

Институт возрастной физиологии РАО провел исследование и выяснил: большинство школьников испытывали сложности с приспособлением к самому дистанту. Почему? Обучение занимает значительно больше времени, и не все учащиеся понимают материал, который учитель пытается донести. Практически все семьи, которые участвовали в опросах, сказали, что дети обращались за помощью к родителям.

На дистанте увеличилось количество заданий для самостоятельной работы. Больше половины ребят сказали, что стали быстрее уставать, а это сказывается и на психическом состоянии – перепады настроения, повышенная утомляемость. 34% детей в первые месяцы массового перехода на дистанционное обучение находились в состоянии повышенной тревоги – это тоже результат именно ковидного периода. Страшные цифры, на мой взгляд: 60% детей тогда стали хуже засыпать, 36% – позже просыпаться. Беспокойный сон отмечали родители почти 40% ребят. У некоторых детей начались головные боли, боли в спине. Утомление глаз – практически у всех. И только 9% ребят сказали, что никаких жалоб у них не было. 9 из 100 – это очень маленькая доля.

Теперь исследования по родителям. 30% считают, что только очный формат дает общение и социализацию, 20% родителей уверены, что качество обучения выше при очном формате, 17% отмечают важность прямого контакта с учителем. В целом 68% родителей полагают, что в дистанционном образовании больше минусов, чем плюсов. При дистанте, по их мнению, не хватает времени на подготовку письменных заданий, которых стало намного больше. 20% родителей отмечали, что детям труднее готовить домашнее задание. 10% сказали, что очень неравномерно распределяется нагрузка в течение недели.

Коронавирус ударил и по учителям. 70% педагогов указали на дисбаланс необходимых для реализации дистанта условий и их реальных возможностей – чего бы хотелось и что реально получили. Кроме того, каждому педагогу нужно было просмотреть огромное количество контента, имеющегося в интернете, чтобы выбрать необходимый. Чтобы он не содержал ошибок, был рассчитан на тот возраст учеников, с которым работает учитель. Это полностью новая подготовка по всем предметам, по всем классам.

Еще педагоги столкнулись с тем, что их личные границы практически исчезли: папы, мамы, дети звонили и писали практически в любое время.

Были и другие проблемы: с интернет-соединением, нехваткой техники, отсутствием адекватной системы контроля… Но они постепенно решаются. По всей стране прошли волонтерские акции, в рамках которых школьникам и учителям было передано около 500 тысяч компьютеров, ноутбуков, планшетов. Запущен мультиплатформенный проект, который объединил ресурсы телевещания и цифровых образовательных платформ (Российская электронная школа и платформа «Моя школа в онлайн»). Было сделано действительно очень много, чтобы образовательный процесс не прерывался. И надо сказать, нам это удалось. Все проявили мобильность. И дети, привыкшие жить в мире гаджетов, и большинство педагогов, сумевших адаптировать свою работу в цифровой среде.

Понятно, что бесследно дистант не прошел ни для кого. Сильнее всего обучение в эпоху Covid-19 повлияло на выполнение тех заданий ЕГЭ, которые ориентированы на практику: при подготовке к ним требовалось выполнение лабораторных работ по физике или химии.

Вот уже данные социологов: более 60% родителей говорят, что их детям больше нравится учиться очно. Это объясняется прежде всего нехваткой общения с одноклассниками, непониманием материала, сложностью с разбором новых тем. Некоторые жаловались на огромное количество свободного времени, которое некуда девать. И только 18% родителей или других родственников сказали, что ребенку больше нравится обучение на дому.

Нельзя не отметить еще одно исследование, и я согласна с его результатами. Есть дети, их немного, которым в школе неуютно. Представьте: «хорошие троечники», которые чего-то боятся в классе, не уверены в себе, стесняются – много разных проблем. И эти дети показали положительные результаты: они пошли вверх, потому что на дистанте для таких ребят нет стрессовой ситуации. Они отмечают положительные моменты удаленки. Например, можно задавать много вопросов учителям, работать в своем ритме, по гибкому графику, делать упор именно на том материале, который тебе необходим.

То есть дистанционное обучение нельзя назвать плохим или хорошим. Нужно понимать, что системе образования в будущем, пусть точечно, но вновь придется обращаться к такому формату работы. Где-то зимой температура опускается настолько, что дети не могут пойти в школу, где-то нет возможности привезти ребенка в класс из-за распутицы, в любой школе может быть введен карантин по гриппу или ОРВИ. Во всех этих ситуациях подспорьем может стать именно дистанционное обучение, хотя оно и не лишено недостатков. Поэтому нам нужно провести масштабную работу по оценке итогов этого непростого времени.

Уже сейчас можно сказать: мы многому научились, но еще большему нам предстоит научиться.

Мы должны провести большое исследование о том, как влияет цифровизация на здоровье детей. В РАО есть мощнейшая лаборатория, и мы будем продолжать исследования. Задача очень простая и в то же время очень сложная – дать портрет современного ребенка, который растет в цифровом мире.



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