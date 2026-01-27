Размер шрифта
Сестра Гуфа выйдет замуж

Сестре Гуфа Долматовой сделали предложение в Таиланде
olgadolmatova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова сообщила в Telegram-канале, что обручилась.

Долматова получила предложение руки и сердца на отдыхе в Таиланде. Девушка отметила, что она и возлюбленный уже назначили точную дату свадьбы. Она не раскрыла ее. Сестра рэпера также поделилась впечатлениями, как встретила Новый год за границей.

«Я очень рада, что встретила Новый год тут, среди близких. И конечно, тот факт, что любимый мне сделал предложение под бой курантов, придает этому отдыху в Таиланде отдельный шарм», — рассказала сестра артиста.

В декабре 2025-го Гуф (Алексей Долматов — настоящее имя) заявил, что находится в отношениях. Он призвал фанаток «не надеяться» на роман с ним.

22 ноября 2024-го Долматов сделал предложение блогерше Разият Салаховой во время концерта в Москве, однако до свадьбы дело не дошло. Весной 2025 года Салахова заявляла, что не планирует и «даже не хочет» выходить замуж в обозримом будущем.

28 августа 2025 года Салахова объявила об расставании с рэпером Гуфом. Причина разрыва неизвестна.

Ранее рэпер Гуф не признал вину в грабеже.
 
