Путин прибыл на Пискаревское кладбище

Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда прибыл на Пискаревское кладбище

Президент России Владимир Путин прибыл на Пискаревское кладбище в годовщину снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА Новости.

Пискаревское кладбище — это мемориал, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны. Здесь в братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, а также 70 тысяч воинов — защитников Ленинграда. Комплекс был построен на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов-защитников города.

До этого Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. У монумента главу государства встретили полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Президент возложил к монументу букет красных роз, перевязанный черной лентой. В это время на фоне звучала песня Льва Гурова «Тишина». Глава государства какое-то время постоял молча, отдавая дань памяти солдатам и простым людям, отдавшим своим жизни во время защиты плацдарма.

27 января 1944 года советские солдаты полностью сняли блокаду Ленинграда. Всего она продолжалась 872 дня.

Ранее Лавров заявил о «нацистских ростках» в Финляндии.
 
