В России разработали чек-лист деструктивных идей в песнях

ОП Башкирии представила критерии, по которым песни можно признать деструктивными
Andrei_Diachenko/Shutterstock/FOTODOM

В России разработали чек-лист, позволяющий определять деструктивные идеи в песнях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ, составленный Общественной палатой Башкирии.

Среди ключевых критериев, упомянутых ОП региона, оказались пропаганда наркотиков, унижение достоинства социальных групп, культивирование безнравственности, отрицание традиционных ценностей и патриотических идеалов, а также распространение идей, признанных в стране экстремистскими.

Этот чек-лист, полагают его авторы, должен стать практическим инструментом для родителей, педагогов и организаторов мероприятий в подборе подходящих песен.

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин прокомментировал инициативу Минпросвещения о досудебной блокировке сайтов с ответами на школьные задания и экзамены.

Ранее россиянам рассказали, какие признаки указывают на токсичные отношения в семье.
 
