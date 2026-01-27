В России разработали чек-лист деструктивных идей в песнях

ОП Башкирии представила критерии, по которым песни можно признать деструктивными

В России разработали чек-лист, позволяющий определять деструктивные идеи в песнях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ, составленный Общественной палатой Башкирии.

Среди ключевых критериев, упомянутых ОП региона, оказались пропаганда наркотиков, унижение достоинства социальных групп, культивирование безнравственности, отрицание традиционных ценностей и патриотических идеалов, а также распространение идей, признанных в стране экстремистскими.

Этот чек-лист, полагают его авторы, должен стать практическим инструментом для родителей, педагогов и организаторов мероприятий в подборе подходящих песен.

