Сиделка ограбила пенсионера из Ленобласти на полмиллиона рублей

В Ленинградской области 76-летний мужчина лишился крупной суммы из-за 44-летней сиделки. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает Neva.Today.

Все произошло в период с 4 декабря 2025 года по 4 января 2026 года. Пенсионер из Кудрово дал свою банковскую карту сиделке, чтобы та покупала ему необходимые товары и еду. Однако в какой-то момент женщина перестала приходить — пожилой мужчина проверил счет и обнаружил, что с него исчезло более полумиллиона рублей.

После этого, 26 января, пенсионер обратился за помощью в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ. Стражи порядка задержали подозреваемую в преступлении жительницу Гатчины, ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

