Арестович поинтересовался, готовы ли украинцы потерять мегаполисы в обмен на «кусок» ДНР

Арестовичу интересна готовность Украины лишиться мегаполисов в обмен на часть ДНР
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович предложил провести независимый референдум и поинтересоваться, готовы ли граждане республики потерять города-миллионники в обмен на «кусок Донбасса». Такой инициативой он поделился в эфире YouTube-канала.

По его словам, сегодня на Украине «реальной проблемой» является ответ на вопрос: «Согласны ли украинцы потерять большие города-миллионники, сделать в них жизнь невозможной, в обмен на остатки Донецкой области?».

«У нас же говорят: «еще немного и дотянем до весны». А если во время весны полетит по очистным сооружениям и города станут нежилыми в принципе? Без Киева, без Харькова, без Днепра, например, без Одессы? За что, за кусок Донбасса?», — порассуждал Арестович.

При этом он подчеркнул, что не говорит о «сдаче Донбасса». Политик призвал «поставить такой вопрос» перед народом на референдуме. По его словам, сегодня реальное мнение народа неизвестно, поэтому нужен референдум с независимым контролем, который даст объективные данные. Лишь собрав реальное мнение, «от него можно плясать», считает он.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике — в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

Ранее сообщалось, что в Киеве могут начать рыть уличные туалеты.
 
