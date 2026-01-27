Размер шрифта
«Поломают себе ноги»: премьер Словакии предсказал возвращение зарубежных компаний в РФ

Фицо: после завершения конфликта на Украине все побегут в Россию делать бизнес
Алексей Витвицкий/РИА Новости

После урегулирования конфликта на Украине все «побегут в Россию делать бизнес». Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал ТАЗ.

«Когда закончится военный конфликт, все поломают себе ноги, так будут бежать в Россию делать бизнес», — сказал глава словацкого кабмина.

1 января председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп заявил, что сотни немецких компаний планируют продолжать работу в России. По его словам, лишь около 4% фирм из ФРГ рассматривают возможность ухода с российского рынка. При этом руководство многих предприятий опасается значительных финансовых потерь в случае прекращения деятельности в РФ, отметил глава правления.

В декабре прошлого года глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова заявила, что возвращение западных компаний на российский рынок будет сложным из-за высокой насыщенности и конкурентности рынка. Эксперт уточнила, что если иностранные предприятия решат вернуться, их присутствие возможно, но позиции, которые они занимали до 2022 года, уже не восстановятся.

Ранее на Западе заявили о проблеме с возвращением в Россию автогиганта.
 
