Почему маменькины сыночки не съезжают от родителей и в 30 лет

Кажется, мир возвращается к многопоколенческим семьям. Дети не спешат взрослеть и съезжать от родителей. И так по всему миру. Объясняют проблему по-разному. Одни винят во всем экономику. Другие считают, что взрослые дети просто обнаглели: им создали слишком хорошие условия, вот они и не шевелятся.

В США доля молодых людей, проживающих с родителями, достигла рекордных показателей за последние 70 лет, а за неполные 20 лет она увеличилась в 1,5 раза. Сейчас в родительских домах живут 20% мужчин 25-34 лет и около 15% женщин того же возраста. В младшей группе еще интереснее: 46% американцев 18-27 лет признались, что, где бы они ни жили, не могут обойтись без финансовой поддержки родителей.

Все очень непросто в Великобритании. Там прирост неоперившихся птенцов составил 10% за последнее десятилетие. И сейчас с мамами и папами до 34 лет живут 33% мужчин и 22% женщин. А совсем недавно в Guardian вышла смешная статья, как страдают молодые британцы, вынужденные делить крышу с родителями: им негде устроить личную жизнь и потому с бойфрендами и герлфрендами они уединяются в общественных туалетах.

Японцам совсем уже не до смеха. Про хикикомори не слышал только ленивый. И все с ужасающей скоростью прогрессирует. За последние 40 лет число молодежи, не разъезжающейся с родителями, выросло почти вдвое. Половина японцев не сепарируется даже до 44 лет, а 26% остаются жить, где родились, и после. И там уж не до личного счастья. Более 20% японцев в возрасте 30-39 лет остаются девственниками.

Рост 30-летних маминых корзиночек зафиксирован и в разных частях Европы. В Бельгии за десять лет таких стало больше на 8%, в Ирландии на 11%. Итальянский феномен маменькиных сынков известен всему миру. Но ладно mammone, теперь там еще появились bocconcino — так называют тех, кто только чуть понюхал взрослую жизнь, испугался и вернулся в отчий дом.

Вообще средний возраст покидания родительского гнезда в Италии давно перевалил за 30 лет. Средний!

У России, как известно, особый путь. Многопоколенческие семьи долгое время у нас были традицией. Некуда было разъезжаться, вот и жили на одной площади не только дети и родители, но и деды с правнуками. В тесноте и обиде, как водится. Хотя те, кого от такого аттракциона сильно мутило, вырывались, всеми правдами и неправдами: ехали лимитчиками в столицу, отправлялись на комсомольские стройки.

Сейчас квартир построено много, но покупать их не на что. Зумеры о том, что им за всю жизнь не скопить на свое жилье, рыдают на весь интернет. Миллениалы более сдержаны — только вздыхают. Впрочем, в этом как раз наша молодежь не сильно отличается от американцев или европейцев. Те тоже кивают на жилищный кризис и маленькие зарплаты.

В цифрах российская реальность выглядит так. 35% совершеннолетних россиян до 28 лет живут с родителями, 12% — в квартире, аренду которой оплачивают мама с папой, 8% — в полностью купленной родителями квартире, 18% перебрались в жилье, доставшееся по наследству. То есть самостоятельно решило жилищный вопрос меньшинство. У миллениалов ситуация не сильно лучше. Только 37%, съехав от родителей, смогли самостоятельно платить за аренду, а приобрести жилье в собственность посчастливилось всего 4%. Многие живут в квартирах, унаследованных от бабушек, приобретенных или арендованных родителями. 13% продолжают жить, где жили до совершеннолетия. И винят в своих бедах всех подряд.

Да, объективно, ситуация не очень. Ставки по ипотеке высокие. Копить трудно. Аренда может съедать до половины зарплаты. Все так. Но! Дьявол кроется в деталях. Рождаются вопросы, от которых не отмахнуться.

Ладно зумеры, но что делали те же миллениалы, когда проценты по займам были в два-три раза ниже?

А если — предположим невероятное — ставки снизятся прямо завтра, у многих ли накоплений наберется хотя бы на треть первоначального взноса? Копить трудно, но как раз последние годы этому весьма способствовали, доход по депозитам еще недавно превышал 20% годовых. Уж те, кто живет с родителями, работает, но экономит на съеме, мог бы воспользоваться ситуацией.

Но, сдается мне, не все и работают. New York Post пишет о великовозрастных детинах, отказывающихся от скучной службы за жалкие $3000 — $5000 и возвращающихся к родителям. Свой хлеб они отрабатывают работой по дому или развозом старших членов семьи по офисам. И им нравится. Мамы иронично называют своих 30-летних отпрысков сыномужьями, а те и рады стараться, рассказывают, что всегда мечтали о такой жизни.

Работающие тоже не всегда стремятся к ответственности. Пару лет назад банк Morgan Stanley отметил рост спроса на предметы роскоши у американцев в возрасте от 18 до 29 лет — оказалось, половина этих потребителей проживает с родителями. Не обременяя себя расходами на еду и аренду, они покупают дорогие вещи и путешествуют. Хорошо устроились!

Короче, они просто не хотят напрягаться. Жалуются, что им тяжело. Но ни на минуту не задумываются, каково их родителям.

Им ведь тоже не с неба все упало. В России особенно. В 1990-е, что ли, было просто? В начале нулевых, когда ипотека только-только заработала и процент был не меньше, чем сейчас, а зарплаты оставались смехотворными? Но люди тащат эту жизнь за себя и за своих взрослых детей. Кто-то, оплачивая детям аренду, все еще не погасил свою собственную ипотеку. Кто-то купил жилье и себе и наследникам, но те все равно никуда не уходят: не хотят, им и в своей детской уютно, их и там неплохо кормят.

Кормят! Так не вешать же замок на холодильник? В своем собственном доме. Не унижать же себя скандалами? Вот и терпят. Ну и любят, конечно. Родная ж кровь. Но чем дальше, тем любовь все больше через боль. Потому что взросление — это естественно. И тяжело, ведь когда иные с незамутненным сознанием деточки верят, что до их 30 годочков мамы все умиляются, как хорошо они кушают. Горе, когда ребеночек отстает в развитии.

Нет, все можно понять. Период взросления растянулся. И продолжительность жизни тоже растет, и пенсии отодвигаются — кажется, все успеют пожить самостоятельно. Никто теперь на мороз в 18 не выставляет. Принимают во внимание и то, что надо человеку доучиться: пока бакалавриат да магистратура — вот уже 25 почти. Ладно, годик еще раскачаться. Принимается, если у человека план: он договаривается с родными, что на аренде он экономит, чтобы честно откладывать на свое, при этом он берет на себя часть бытовых расходов. Никто не осудит, когда взрослая дочь живет с пожилым одиноким родителем — тут уже смена ролей. Но ведь сплошь и рядом истории, когда 30-летние живут у мамы с папой на всем готовом, работают для души, считай — даром, все себя ищут, а порой перекладывают на несчастных родителей еще и свои кредиты.

Почему они так живут? Потому что могут.

Проводились опросы нашей молодежи, живущей с родителями. Большинство (29%) ответили, что для них в этом нет никакой проблемы, 27% не хотят нести дополнительные расходы, а 18% не готовы взваливать на себя быт. С родителями удобно! И это когда социологи спрашивают. А если кто в соцсетях интересуется, почему 30-летние не отделяются от мам-пап, — агрессия. Любопытствующего называют несчастным человеком, которому не повезло с родными, а в хорошей семье все друг за друга держатся. Это деточки так считают. Спросили бы они родителей. Но им это и в голову не приходит.

И что делать родителям? Силой детей во взрослую жизнь выталкивать? Так это ж сколько надо этой силы? Проще самим уйти, взять еще одну ипотеку и отчалить — пусть живут как хотят. Может, все-таки повзрослеют. Ведь лучше поздно, чем никогда.



Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.