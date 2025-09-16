В России хотят лечить бесплатно только зожников. А от чего?

Пока политики мечтают о продлении жизни граждан до 150 лет, чиновники ломают голову, как бы еще оптимизировать медицину. И тут выдвинули инновационное предложение — лечить за государственный счет только здоровых, а больным объяснять, что они сами виноваты и поэтому им ничего не положено. Гениально же!

Нет, это не больная фантазия какого-нибудь депутата. Инициативу на полном серьезе обсуждали представители Минздрава на прошедшем в Москве конгрессе «Право на здоровье». Ладно, формулировки они использовали не такие циничные, как вредная я, но смысл, уверяю вас, вполне понятен. А именно: медицинскую помощь чиновники предложили разделить на базовую и расширенную. И последнюю гарантировать только тем, кто придерживается ЗОЖ.

Нет, звучит вроде бы красиво, речь как будто не про наказание беспечных граждан, а про поощрение ответственных пациентов. Но это ведь смотря что понимать под базовым уровнем. Его ведь запросто можно свести всего лишь к пожеланиям не болеть. Тем более участники конгресса не скрывали, что дискуссия родилась в условиях недофинансирования системы здравоохранения, открыто признались, что пациенты уже сегодня сталкиваются со множеством скрытых ограничений и честнее было бы сделать их явными. Проще говоря, денег на всех нет, но те скудные средства, что еще тратятся на медицину, можно перераспределить. А как? Так по принципам социальной справедливости же!

И опять-таки под соусом этой самой справедливости инициатива действительно выглядит как будто убедительно. Примеров набросать можно много, один другого возмутительнее. Человек, например, алкоголик. Понятно же, что у него то печень, то поджелудочная. Его лечат, ему запрещают пить. А он пьет. Снова лечат, снова запрещают. Но он все равно пьет. Или у человека диабет. Не врожденный. Человек его любовно наел. И вот его наблюдают, уровень сахара постоянно измеряют, гормоны проверяют, сопутствующие всякие хвори купируют. А он не соблюдает диету. Тяжко ему без булок и эклеров. Или человек — идейный антипрививочник. Поэтому он взял и заболел корью. И еще двадцать человек таких же заразил. Возись потом с ними. Или у человека все вместе: пьет, курит, ест всякую дрянь, спортом не занимается, профосмотры не проходит, а потом жалуется врачу, приехавшему по скорой, что болит у него примерно все. Ну некрасиво ведут себя граждане. Несознательно как-то. И, может быть, и неплохо тогда товарищей этих немного приструнить? В воспитательных хотя бы целях.

Но! Чувствуется какой-то подвох. Терзают какие-то смутные сомнения. Вот как будто в наперстки с государством играешь. И почему бы это?

А вот сейчас расскажу историю.

Я ж тот самый ответственный пациент! Чиновники весь год рекламировали диспансеризацию, депутаты даже налоговым вычетом соблазняли, а я взяла и пришла в поликлинику. Причем пришла с самыми серьезными намерениями. Чтобы меня просканировали, значит, вдоль и поперек. А меня отправили на ЭКГ, глазное дно посмотрели, баночку приняли и… все. Серьезно, даже на кровь направление не дали. Сказали, что вот же я ее в феврале сдавала, когда гинеколога посещала. А дело, на минуточку, было уже в августе. О чем я доктору не постеснялась напомнить. Но мне сказали, что новую кровь все равно сдавать не надо, старая уж больно хороша.

Я доктору говорю, что у меня наследственность так себе — мне б УЗИ почек, мне б ЖКТ проверить. А терапевт мне опять про кровь. Такая она замечательная, что никакой необходимости в дополнительных исследованиях просто нет. Ни холестерина у меня, ни сахара лишнего, ни еще каких примесей. Я прямо гордость за свою кровь испытала, подумала, не направить ли ее, как нефть, на экспорт. Но линию свою все равно гну. Кровь, дескать, это хорошо, но есть ведь и другие параметры. А доктор не растерялась. И принялась расхваливать — представьте себе — мой ИМТ! Дескать, сразу понятно: человек держит баланс, да и личность, видно, гармоничная, в здоровом теле — здоровый дух! Клянусь, так и было. Ей-богу, ни один мужчина не сделает столько комплиментов женщине, как врач, желающий от этой женщины избавиться.

И вот скажите мне, где гарантия, что такой фокус не будут проделывать со всеми «правильными» пациентами? Логика ведь железобетонная: кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Ведь ясно же, как день: кто делает прививки, бегает по утрам в парке, спит полноценные восемь часов и жует сельдерей с морковкой, ничем болеть не может! Вот и нечего ему в поликлинику шастать, отвлекать специалистов от работы — им еще отчеты писать о здоровье нации, которое с каждым годом все лучше.

Несчастный зожник, конечно, может не сдаваться. Уж немного здоровья и нервов не жалко потратить на отстаивание своих конституционных прав. Можно ведь активнее жаловаться, сокрушить, так сказать, врага симптомами. Но это ловушка! Тут-то тебя из добросовестных пациентов и вычеркнут. Разоблачат практически. Вдруг окажется, что вакцинироваться, не пить и не курить, не злоупотреблять фастфудом недостаточно. Ведь если что-то беспокоит, болит, значит, где-то была допущена оплошность. А может, вы, гражданин зарядку не делаете, а? Или рыбы едите мало? Ну и кто ж вам после этого доктор? У вас, простите, базовый тариф. А база — это только в очереди постоять. Идите и не грешите больше. Что значит, когда теперь можно к врачу? В следующей жизни!

Жуть, да? Антиутопия? Так из ложно понятой социальной справедливости всегда что-то подобное вырастает. Что-то страшное и уродливое. Благими намерениями сами знаете куда вымощена дорога. Но правда в том, что все мы разные, наши возможности неодинаковы, у всех свои обстоятельства, и никто из нас не без греха. А помощь нужна тем, кто в ней нуждается, а не только тем, кто ее заслужил. И здоровье общества складывается из здоровья единиц. Нормальная социальная политика — это стремление к сглаживанию противоречий, к равновесию, к гармонии и человечности, наконец. Не знаю, как вы, но лично я как налогоплательщик готова платить именно за это, а не за очередную оптимизацию и новое разделение людей на категории.

