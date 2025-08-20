Люди стали чаще воровать в магазинах. Дело в безысходности?

Опять пошел вал новостей о магазинных кражах. И все с какими-то стыдными подробностями. То многодетные матери фигурируют, то пенсионеры. И крадут то детское питание, то масло. Вот, дескать, довели народ. Обыватель наблюдает, сочувствует: да, довели, нищета, тоска, безысходность. А вглядишься в явление и понимаешь: нет, не в безысходности дело.

Дьявол кроется в деталях. Сообщение о краже детского питания, конечно, пробивает слезную железу, но ровно до тех пор, пока не открываются все обстоятельства. А в Иваново, например, банки с детским пюре таскал из магазина здоровый парень, 31 года. Ранее судимый. Причем на дело он приезжал из Москвы. Восемь раз. И, между прочим, на такси приезжал! А украденное сбывал прохожим на улицах. Очень жалко, беднягу, конечно, очень его жизнь покорежила.

С воровством масла тоже интересно. Как ни напишут про очередной случай, так всегда речь о каких-то невероятных объемах. То 20 пачек унесут, то 30. А тут один уникум пытался украсть больше 200. Из той же серии — хищение мяса. Белок нужен всем, даже веганам. И ты не ты, когда голоден. Все понятно. Но вот какая-то отчаянная женщина протащила в обход кассы 30 килограммов всякой там свинины, курицы, индейки. А потом знаете что? За сыром вернулась. В тот же магазин. На том и погорела. Потому что бесплатный сыр все знают, где бывает.

С пенсионерами тоже все не просто. Конечно, их жалко. Но вот недавно поймали двух старичков. Обоим за 80. Ну божьи одуванчики. А что они украли? Коньяк! Праздника попросила душа. А пенсионерка из Башкирии? Вынесла из магазина косметики на 8000 руб. На перепродажу. Говорит, от нужды. Но насколько выгодно можно реализовать сомнительного происхождения товар? Если быстро, то в лучшем случае получить можно четверть от реальной цены. Две тысячи нельзя иначе заработать?

Пенсионерке той 61 год, между прочим. С многодетными матерями не лучше. Одна вот из Череповца отличилась. Набрала продуктов, а на кассе оплатила половину, причем забыла пробить пиво и шоколад. Оказалось, уже была судима за кражу.

Нет, не в нужде тут дело, а в отсутствии совести и ума.

Хотя убедить в обратном нас все же пытаются. Шуму наделал случай в Златоусте. Там пойманная на воровстве пенсионерка прямо заявила, что поступает так из принципа, что она «свое берет», потому что у нее пенсия маленькая, а «барыги-олигархи не обеднеют». О том, что недостачу в магазинах покрывают либо покупатели, если риск воровства включен в цену, либо продавцы из своих копеечных зарплат, она думать не хочет. А сыр, меж тем, стащила самый дорогой. Тоже, наверное, из идейных соображений.

Вот эти идейные соображения, противопоставления мелких жуликов, которых будто бы на скользкий путь отчаяние толкнуло, абстрактным олигархам, «ворующих вагонами», меня всегда приводят в тупик. А в чем разница-то? В обстоятельствах? Так вот они описаны выше, эти обстоятельства. В мотивах? Так они одинаковые. И тем и другим хочется больше, и чтобы не работать. А на жалость надавить могут и ворующие миллионами. У них, между прочим, семьи: детей выучить надо где-нибудь за границей, женам шубы купить, чтобы зимой не мерзли, — что тут непонятного? Получается, разница только в масштабах. Но так ли она важна? Ведь тот, кто мелочь по карманам тырит, поступает так не оттого, что совестливый такой, а потому что по-крупному возможности тащить не имеет, не дотянулся просто до тех пресловутых вагонов.

А самое для меня недостижимое — как мелких воришек оправдывают добропорядочные граждане. От них, дескать, урон несерьезный, не то что опять-таки от всяких там коррупционеров в верхах, воротил бизнеса. Но так ли это? Последние гребут тоннами, миллионами, но самих по себе их не много, а жулики, промышляющие в супермаркетах, берут вроде понемногу, но по стране их рассеяно столько, что ущерб от них может исчисляться миллиардами.

Нет, откуда, из каких глубин коллективного подсознательного, поднимается сочувствие к джентльменам удачи из низов, понятно. Спасибо литературе. Ну и наша скорбная история внесла свой вклад, безусловно. Все мы когда-то плакали над судьбой детей подземелья Короленко, нас возмущала участь попавшего на каторгу за воровство хлеба Жана Вальжана, а уж реальный «Закон о трех колосках» времен советской коллективизации не может вызывать ничего, кроме стыда. Но невозможно же вечно находится во власти образов прошлого, не видеть, как изменился мир и что большинство героев сегодняшней криминальной хроники не имеют ничего общество с несчастными жертвами.

В цивилизованных странах никто сегодня не умирает от голода. И если продолжают воровать еду, то потому что хотят и могут.

Проблема, к слову, повсеместная. Супермаркеты Германии в 2024 году из-за краж не досчитались почти 5 млрд евро. В Швеции, чтобы не потонуть в расследованиях, собираются декриминализировать магазинные кражи на сумму менее 1500 крон (примерно 12500 рублей). В Финляндии магазины стали отказываться от электронных касс, потому что пользующиеся ими покупатели уже массово забывают пробить товар.

У нас, кстати, тоже очередной скачок роста краж случился, когда распространение получили кассы самообслуживания.

Покупатели, не обремененные никакими нравственным, извините за мат, императивом, или пробивают не все товары, или не пробивают ничего, только имитируя движение товаров к сканеру, или пробивают все, но ничего не оплачивают. В этом году соцсети облетел ролик с засветившимися молодыми воришками, набравшими всякой всячины и оплатившими… только пакет. И вот что отмечают работники торговых залов: раньше злоумышленники таились, нервничали, рыдали, если их разоблачали, а теперь творят дичь с совершенно невозмутимым видом, а будучи пойманными, еще и права качают.

Эта ведь та самая разруха в головах. Нет, вокруг, конечно, тоже много всего неприятного. Проблем нерешенных — бездна. И бедность существует. И прочие язвы и пороки. Но нет страшнее реальности, чем та, которую создает чье-то вывернутое, искаженное сознание, сознание, совершенно оторванное от принципов, по которым живет и развивается общество. Впрочем, сознание ли это? Может, просто сгусток смутных импульсов и аффектов.

