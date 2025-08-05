Почему россиянки с детьми пашут на двух работах?

Социологи в очередной раз заинтересовались отношением россиян к переработкам. Задались они вопросом, кто и почему ищет у нас дополнительную занятость. И выяснилось странное. Чаще других нагрузить себя сверх меры готовы замужние женщины с детьми. Вот это поворот, конечно! А нам-то вечно рассказывают, что дамы совсем обленились, мечтают о богатых мужьях, а не если не находят, то отправляют на две-три работы своих среднестатистических Вань. А тут, значит, такое.

На самом деле, удивительного, конечно, ничего нет. Женщины в России работают много — это статистический факт. На долю «слабого» пола сегодня приходится 49% всех действующих работников. Домохозяек у нас немного. Не сильно больше, чем не работающих по разным причинам мужчин.

Иногда, когда кому-то очень хочется проиллюстрировать праздную натуру наших дам, как туз из рукава, вынимается статистика Росстата 2019 года о том, когда в стране официально трудилось только 53,2 % трудоспособных женщин. Но есть, как говорится, нюанс. Во-первых, трудоспособными у нас признаются граждане старше 15 лет, и то, что старшеклассницы (как и старшеклассники, к слову) и студентки не рвались массово к станку — скорее все же было благом, а не наоборот. Во-вторых, доля работающих мужчин, согласно тем же данным, тоже не поражала воображение — их было 67,8%. В-третьих, эти сведения сильно устарели. Если в 2018 году в стране насчитали 19 млн работающих женщин, то теперь их численность превышает 36 млн.

То есть за последние 5–7 лет женщины стали трудиться больше. Причем даже те, кому еще рано, или, наоборот, пора бы уже и отдохнуть. И те, кому производственные подвиги совершать и вовсе некогда. У нас теперь пашут и школьницы со студентками, и пенсионерки (между прочим, их в два раза больше, чем работающих на пенсии мужчин), и мамы грудных младенцев (11% женщин вообще не берут отпуск по уходу за ребенком, 31% выходят из него раньше срока, более 40% матерей подрабатывают в декрете).

И вот, оказывается, дамы наши хотят еще на себя чего-нибудь взвалить. И какие! Сервис «Авито Подработка» составил портрет человека, наиболее активно ищущего дополнительный заработок. Это женщина 34 лет, у нее уже есть стабильная работа (63%), она замужем (57%), и она воспитывает детей (53%). Но почему? Респонденты поделились и своими мотивами. Главная причина (30%) — стремление к финансовой независимости (уж не от мужа ли?), 29% хотят таким образом заработать на крупную покупку, еще столько же хотят продуктивнее использовать свободное время (продуктивнее, чем провести время с близкими?).

Но самое поразительное в другом. Параллельно набирает силу другая тенденция. Пока россиянки добровольно становятся ударницами, на них обрушивается все больше обвинений в лени, тунеядстве, желании паразитировать на мужчинах, склонности к бытовой проституции. Интернет заполнен роликами, в которых странные тети с надутыми губами рассказывают, что они не дуры какие-нибудь, чтоб работать, что они ищут себе мужчин, зарабатывающих от миллиона в месяц. На форумах несчастные Васи и Пети жалуются, как жены гонят их на вторую и третью работу. Как они теряют здоровье на вахтах и в шахтах, а из семьи их потом просто выбрасывают. Как из-за алчности женщин они не доживают даже до пенсии. Да что ролики и форумы, и в СМИ уже подобная риторика не редкость — с подобными мнениями выступают депутаты, священнослужители, актеры, журналисты.

Нет, понятно, дамы бывают разные, как и представители сильного пола. И не все жуткие ролики — постановочные. И особы, исповедующие философию содержанок, существуют (хотя исповедовать ее, гоняться за богачами, входящими в 1% населения, можно хоть до второго пришествия и все равно остаться ни с чем). Но сколько таких убогих? И действительно ли достойно посвятить жизнь охоте на ведьм? Или, может, посмотреть открыто на реальные проблемы?

А проблема в том, что женщины пашут не от хорошей жизни. Особенно замужние, детные. Ведь вдумайтесь в это: лидером в поиске подработок стали даже не матери-одиночки, что было бы хоть сколько-то понятно, не карьеристки какие-то, которые вообще всегда ищут, где лучше, а почтенные матроны, хранительницы этого самого очага. Почему? Где их мужья? И каково им в такой реальности? Нормально вообще, когда любимая женщина уродуется, не жалея сил, чтобы заработать лишнюю копейку для семьи?

Да, ситуации бывают разные. Есть истории о партнерстве, когда оба вкалывают без продыху, чтобы быстрее закрыть ипотеку, например (странное рвение, но да ладно), при этом они так же вместе тащат быт, наравне занимаются детьми. Ну вот так люди совпали в своем трудоголизме — бывает. Сюжет не самый веселый, но в нем хотя бы нет несправедливости. Но случается ведь и по-другому. Когда один везет на себе больше.

Есть мнение, что если уж кто и везет больше, то это мужчины. Даже если они не работают больше, то тяжелее, а еще больше зарабатывают (по статистике, в среднем на 30%), а женщины все меньше компенсируют разницу в заработках домашним трудом. Но нет. Быт по-прежнему занимает у наших хозяек много времени, больше, чем у мужчин. И не на 30% больше, а в 2–2,5 раза. Причем замужние, возможно, как в США, тратят на домашние хлопоты даже больше времени, чем матери-одиночки, что установили социологи Мэриленда, Техаса и Южной Калифорнии. Поэтому когда женщины начинают еще и за деньги работать больше, ситуация для них становится несправедливее.

Но никакая несправедливость не может длиться вечно. Исследователи Лондонской школы экономики выяснили, что каждые 12 минут переработок в неделю на 1% увеличивают риск развода . Тут, кстати, непонятно до конца, где причина, а где следствие. Одни дамы уходят в работу, потому что в семье не все гладко, потому что они не чувствуют опоры в супруге. А другие — чтобы этой самой семье помочь, но сталкиваются не только с нежеланием партнера включиться, но и с неблагодарностью, обесцениванием (классическое «тебя никто не просил»). Оба варианта одинаково грустные.

Кроме того, перерабатывающие женщины — это еще одна грань нашей печальной демографии. Реальность, в которой женщине приходится подрабатывать в декрете и перерабатывать после, даже несмотря на то, что она замужем, как-то не особенно способствует репродуктивным подвигам. Иные посмотрят на такое самоотречение и совсем откажутся от семьи и детей. Уже отказываются. И получают обвинения в инфантилизме и эгоизме.

Что ж, обвинять всегда проще.

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