К чему приводят дружба и интрижки на работе

Ой, что делается! Пишут, в России формируется культура офисного супружества. И если кто думает, что это опять про демографию, что люди таки поддались внушению чиновников, ратующих за традиционные ценности, и принялись строить любовь везде, где только можно, даже вот на работе, тот жестоко ошибается. Офисный супруг — это друг. Просто друг. Или не просто? На самом деле тут все не так уж и очевидно.

Каюсь, сама, прочитав по офисные браки, грешным делом подумала о служебных романах, всяких там рабочих интрижках. Романы, понятно, могут перерасти во что-то большое и закончиться свадьбой. Между прочим, так происходит в 20% случаев. Интрижки — тоже имеют все шансы перевернуть все в жизни и закончиться… потерей работы, семьи, положения. Вот так живешь себе уважаемым человеком, почти 20 лет работаешь главврачом, а потом забываешь выключить камеру после совещания — и все узнают, что позволяешь себе разные слабости. И все летит к черту. И жизнь превращается в какую-то дурную драму. Потому что у него жена, три дочери, сын, у нее — ровно точно такой же набор, муж и четверо детей. Зачем все? Почему? Это такой вариант второй семьи, только на работе? Это и есть пресловутый офисный брак?

Но — нет. Объясняют, что офисный брак вообще не про это, в нем нет и намека на разное низменное. Говорят, его фундамент — взаимопомощь, чувство локтя, общие интересы, совпадение во взглядах. Но ведь это дружба. Зачем называть это как-то иначе? Потому что общение не выходит за пределы работы? Ок, тогда это даже не дружба — просто приятельство. Ну работают люди вместе над одним проектом, ну беседуют не только о делах, ну обедают в конце концов вместе — и что? В чем необходимость придавать явлению какой-то особый смысл, придумывать довольно поверхностным отношениям какую-то особую глубокую связь? Возможно, дело осложняется тем, что офисными супругами становятся все же разнополые коллеги, а дружба между мужчиной и женщинами всегда была очень неоднозначным явлением. Я вот, например, в этот феномен вообще не верю.

Нет, конечно, когда-то я была молода и наивна. Когда-то я тоже очень хотела дружить с разными интересными мужчинами. И да, удобнее всего делать это было на работе: все же мы проводим там до фига времени — гораздо больше, чем эта работа того заслуживает, к слову. И, в общем, поначалу у меня все даже неплохо складывалось. С одним очень умным молодым человеком мы сидели в одном кабинете, а с другим я постоянно пересекалась по техническим вопросам, и часто возникала необходимость обсудить детали за обедом. Мы все очень мило общались. Какое-то время. А потом один позвал меня замуж, а другой — в любовницы (жена у него уже была — вот незадача). С одним стало ужасно неловко работать за соседними столами, а другой вообще чуть не разрушил мою репутацию, принявшись таскать мне букет за букетом. Мужем моим, к слову, в последующем тоже стал «друг». Мы приятельствовали онлайн почти год, поверяли друг другу разные секреты, советовались по разным вопросам, в том числе личным, а потом встретились, и дружить почему-то уже не получилось, зато получилось родить детей и купить общую квартиру.

В общем, в дружбу мужчин и женщин я больше не верю. В этом смысле я нахожусь в меньшинстве, потому что 67% дам и 59% рыцарей считают-таки, что пол — не помеха для близких, но не романтических отношений. Я могу, разумеется, ошибаться, но мне кажется, что многие из этих простодушных граждан просто лукавят. Например, называют дружбой приятельство — хорошее, доброе общение с противоположным полом без какой-либо романтической подоплеки от случая к случаю. Есть еще френдзона, конечно, но это уже с подоплекой: просто не всегда очевидно, что один дружит, а другой надеется на что-то совсем другое.

Вот и в офисном супружестве, чувствуется, тоже есть какая-то изнанка, какой-то подтекст. Вот, например, числа. Социологи выяснили, что опыт офисного брака проживают и проживали ранее около 15% россиян. Но интересно другое. 23% сотрудников ничего не рассказывают о своих супругах по работе реальному романтическому партнеру. Почему, интересно? Чего скрывать-то, когда все невинно? Одно из двух. Либо в любви что-то не ладится, раз уж нет доверия, как вариант — приятельство на службе закрывает какие-то дефициты в отношениях. Либо коллеги смутно все же допускают, что их общение может перерасти во что-то большее, и подсознательно даже хотят этого.

А вот еще интересное. У 31% практикующих офисный брак вообще нет пары. Не идет ли тогда речь о банальном замещении? Нет любви? Не светит реальный брак? Чего проще — назвать браком совместные обеды с коллегой! В этом есть даже какой-то социальный бунт. Это, по сути, вызов классическому браку. Его идея разрушена, обесценена, растоптана — и тут такой ход конем.

Это ведь так же, как с пресловутым бостонским браком. Казалось бы, объединяются две женщины для совместной аренды квартиры, ведут общий быт, выручают друг друга с детьми. Вроде бы все просто: у кого-то так складываются обстоятельства — приходится экономить и вообще крутиться, а с подругой по несчастью жить удобнее и дешевле. Но назовите это дело браком — и уже слышится какой-то упрек традиционализму, и дамы уже не просто несчастные, но пламенные суфражистки, сокрушительницы основ, обвинительницы мужчин. Бостонский брак становится альтернативой общепринятому. И тут же подводится база: женщине с женщиной жить и безопаснее, и проще, и интереснее, а мужчины все сплошь либо женщин эксплуатируют, либо жизнь с ними просто не вывозят.

С офисным супружеством, возможно, все точно так же. Оно возникает, потому что хорошая, крепкая семья, основанная на любви, в которой всем лучше, чем поодиночке, становится каким-то недостижимым идеалом — уделом то ли избранных, то ли смелых. Реальный же современный брак, который мы наблюдаем на многочисленных примерах друзей и знакомых, напротив, часто кажется чем-то бессмысленным, скучным и хрупким.

Грустно. А ведь так хочется все равно чего-то теплого и настоящего. Что ж, пусть будет иллюзия этого хотя бы на работе. Приятно и безопасно. Подружили восемь часов, поддержали друг друга в рабочих вопросах да разошлись по своим жизням. И никаких проблем: ни взаимного охлаждения, ни неоправданных ожиданий, ни рутины быта, ни измен, ни ссор из-за денег, ни усталости от детей. Вечерами, правда, все равно грустно и одиноко. Но ничего. Будет новый рабочий день!

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