Почему Абхазии не стоило принимать помощь России

Массовые протесты в Абхазии завершились очередной отставкой очередного президента. Поводом стало инвестиционное соглашение Абхазии и России, предусматривающее некоторые льготы для российских компаний, готовых развивать в республике различные бизнес-проекты. Демонстранты уверяют, что ратификация документа грозит их стране потерей независимости, утратой ее природных богатств и обнищанием населения. Происходящее, может быть, и привычно для горячего абхазского народа, но со стороны выглядит все же довольно странно.

А русскому человеку, тому, кто бывал в Абхазии, кто успел ее полюбить, от разворачивающихся картин еще и досадно. И от странных представлений абхазов о независимости, и от того, как понимают они свою выгоду. Кто в Абхазии был, но, столкнувшись с разрухой и полным отсутствием туристического сервиса, бежал оттуда в ужасе, от этой досады, конечно, избавлены. Они выкрикивают сейчас проклятия в адрес абхазов, дивятся слабоумию и отваге наших предпринимателей, которые готовы были строить современные отели в Гаграх и Сухуме, и упрекают в отсутствии жесткой реакции российские власти. Это они, впрочем, зря. Закипать как электрочайник никому не полезно.

Но ситуация, конечно, грустная. И сложная. Думается, Россия десятилетиями поддерживала Абхазию вовсе не от глупости. Не от глупости и русский бизнес засматривался на побережье республики. Давайте честно, иметь под боком пусть крохотное, но социально и экономически нестабильное государство с сомнительным мировым статусом — так себе вариант. А вот соседствовать с маленьким райским уголком — совсем другое дело. А иллюзии, что Абхазия может стать таким уголком, сохраняются даже сейчас.

Ведь правда, теоретически, гипотетически, потенциально Абхазия — прекрасная земля. И для отдыха, и для жизни. По абхазской легенде, Бог оставил этот кусочек планеты себе под дачу. Но потом пришел неприкаянный, видно, позже всех проснувшийся абхаз, воззвал к Господу — и пришлось Всевышнему отдать и эту территорию людям. Красивый миф. Но ведь и место по-настоящему дивное. Море, солнце, изумительная природа. Можете сколько угодно упрекать меня в отсутствии патриотизма, но природа Абхазии богаче природы Краснодарского края. В окрестностях того же Сочи утрачено многое из того, что странным образом сохраняется по другую сторону реки Псоу.

Каждый второй гид в Абхазии непременно расскажет вам о самшите: дескать, в Сочи зловредные бабочки весь его пожрали, а в Абхазии — пожалуйста, растет и зеленеет. Казалось бы, что, этим огневкам из России через границу путь заказан? Паспорта у них вроде не спрашивают. А вот поди ж ты, не летят разорять Страну Души. Показательна история со съемками «Последнего богатыря»: сначала сказочные рощи хотели снимать в Сочи, но уничтожившая все заросли бабочка спутала создателям фильма все планы. И съемочная группа нашла-таки то, что нужно, в Абхазии. Абхазы говорят, что их сокровища оберегает Бог.

Природа в Абхазии не только разнообразнее, но и концентрированнее, если так можно выразиться. Здесь на один квадратный километр гораздо больше интересных объектов, чем в том же Краснодарском крае. И сами по себе они представительнее, что ли: каньоны глубже, водопады мощнее, озера изумруднее и горы выше. Чтобы меня не записали совсем уж в русофобы, скажу: такую же богатую природу можно найти в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Вот только у всех вышеперечисленных республик есть один, но очень большой минус — там нет моря. А нашим людям без моря печаль-тоска. Вот и едут они в Абхазию, чтобы совместить одно и другое. Сейчас там, кстати, примерно 8 тыс. россиян отдыхает. И даже разруха, отсутствие туристической инфраструктуры и сервиса их не пугает.

Не пугает, но, конечно, вызывает грусть. Я ведь знаю, каково это. Глядишь на разрушенные советские пансионаты, и воображение услужливо редактирует картинку: ведь тут могла бы быть современная гостиница с отличным рестораном и спа-центром. Смотришь на здание кинотеатра без окон и думаешь: а могли бы восстановить и фестивали проводить не хуже «Кинотавра». Цепляешься взглядом за угол, где за пластиковым столом под зонтиком армянка в платке продает экскурсии, и представляешь туристско-информационный центр. А еще фантазия старательно расчищает мусорные завалы, латает разбитые дороги, прокладывает в горах экотропы, облагораживает пляжи. Это нормальные человеческие желания. Ах, если бы их кто-то реализовал! Получилось бы у самих абхазов — прекрасно. Российские инвесторы бы постарались — тоже хорошо.

Но сами абхазы не могут. Могли бы — уж, наверное, навели бы порядок за тридцать с лишним лет. Но им, во-первых, неинтересно и лень. А во-вторых, у них нет денег.

О лени абхазов легенды слагают, вы не поверите, сами же абхазы. «Вот у вас, русских, есть Емеля на печи, а наш Баграт его бы переплюнул!» — с гордостью рассказывал мне экскурсовод в крепости Абаата. «Мы даже виноград выращиваем самый неприхотливый», — хвастался таксист в Цандрипше. Такая психология: есть солнце, мандарины, кофе и нарды — что еще нужно? Чтобы вокруг было красиво? Так вокруг красиво. Просто смотреть нужно в правильном направлении: на снежные шапки гор, например. Зачем расстраиваться, глядя на сарай, который называется гостевым домом?

Что касается денег, то жители Абхазии и тем более власти Абхазии совсем не против, чтобы им их кто-нибудь дал. Просто так. Часть из них они, может, даже потратили бы на благоустройство. И даже на восстановленный какой памятник табличку прикрутили с упоминанием имени благодетеля. Но вот инвестиции — это уже что-то пугающее. Особенно иностранные. Это же не благотворительность, инвестору своя выгода важна. А его выгода — это угроза суверенитету страны. Так там мыслят.

Да, в Абхазии удивительные представления о независимости. Вот когда Россия платит жителям Абхазии пенсии, пособия, бесплатно поставляет электричество — это суверенитета страны не подрывает. А когда инвесторы из России хотят понятного законодательства, имущественных прав, соразмерных своим вложениям, и вообще каких-то гарантий — это покушение на независимость. Очень странно.

Впрочем, если копнуть глубже, то станет понятно, что жителями маленькой страны движут страхи. А страхи часто иррациональны. Хотя в некоторых фобиях можно даже усмотреть своеобразную логику. Например, представители абхазской оппозиции говорят, что они не хотят, чтобы их города превратились в Сочи с его толпами, пробками и вечной шумной стройкой. Спорить глупо, все это на нашем побережье Черного моря наличествует и очень омрачает жизнь местному населению. Однако представлять объем инвестиций в таком грандиозном масштабе все же немного наивно. Абхазов тут можно было бы успокоить: олимпиады в ближайшие годы никто в их республике проводить вроде как не собирается, а значит, стройка, если и развернется, то вовсе не такая великая.

Еще протестующие опасаются, что крупные иностранные компании могут отобрать заработок у местного населения. Но тут вот какое дело. Заработок обеспечить своему народу не может и само государство. Ни государство, ни местный бизнес не могут гарантировать большинству стабильной работы. Люди крутятся сами: сдают комнаты, торгуют кукурузой, бомбят на семерках. Единственное, что делает власть, — не притесняет своих граждан в этой их частной инициативе. Мысль, что иностранный бизнес как раз может способствовать появлению новых рабочих мест, с точки зрения митингующих, — слишком сомнительная. И опять она как-то затейливо закручивается в узел с идеей о независимости. Это что же, свободолюбивые абхазы пойдут на чужого дядю работать? По его правилам? По всяким там стандартам? Это всякую технику безопасности соблюдать, уровень сервиса держать?

Нет, желание жить по своим обычаям, жить как хочется и ни с кем не считаться, понять, конечно, можно. Если выбор таков — то что ж? Насильно мил не будешь. Только тогда, пожалуй, и никакую помощь от России принимать не следовало бы вовсе. Но это уж ладно — дело прошлое. Помощь эту Россия уже свернула. И, к слову, обиды по этому поводу как-то совсем не к лицу гордому абхазскому народу.

Но и нам стоит сделать выводы. Наверное, нужно понять, что лезть в чужой монастырь со своими инвестициями — тоже так себе аттракцион. По крайней мере, в таких обстоятельствах, при таком отношении соседа. Наверное, сосед вырос, окреп и готов отправиться в самостоятельное плавание. Возможно, стоит пожелать ему удачи в этом путешествии.

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