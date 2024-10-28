«Это что же, теперь детей до пенсии содержать?»

Октябрь на излете. Простуды, серость, скука, лень. И вдруг — Минюст. И кто бы мог подумать? Чиновники всего лишь предложили продлить алименты на детей до 23 лет. При условии… Да никому не интересно, при каком условии: в обществе разразилась буря. И сколько саморазоблачительных признаний случилось по соцсетям и кухням!

«Может детей теперь еще до пенсии содержать?», «Так вырастут эгоисты!», «Нет, вообще никто не вырастет, так и останутся все мамкиными корзинками», «А мы с 15 лет работали — и ничего, не развалились!», «И власть еще чего-то там вещает о демографии!», «Мужики, ну вы поняли, что в ЗАГС ни ногой? Бабы совсем обнаглели», «Еще один клин в отношения родителей и детей!», «Опять государство перекладывает свои обязанности на других!» — это краткие выдержки из народной жалобной песни.

А что все же предлагают чиновники? И что там за условие? А оно там даже не одно. Во-первых, предполагается, что алименты на совершеннолетних детей могут быть назначены только в случае, если эти самые совершеннолетние учатся, причем учатся очно. Во-вторых, получение алиментов станет возможным, только если будет установлено, что студент действительно в них нуждается. Критерии нуждаемости пока не определены. В-третьих, непосредственным получателем алиментов после 18 лет становится сам студент, и потребовать материальной поддержки он может как с отца, так и с матери, а то и с обоих родителей сразу.

Казалось бы, чего тут такого? Простой здравый смысл подсказывает, что если молодые люди учатся, если каждый день у них по три-четыре пары, плюс факультативы, семинары, коллоквиумы, а потом дома книги и курсовые, то работать им вроде как некогда, а жить на что-то надо. И обычно студентов продолжают обеспечивать родители. Ну так в нормальных семьях, по крайней мере. В семьях, в которых как-то не принято выставлять детей сразу после того, как они задуют на торте 18 свечей, на мороз.

В семьях, в которых детей по-настоящему любят, в которых хотят им лучшей жизни, родители понимают ценность хорошего образования, понимают, что это образование не совместимо с режимом пахоты и выживания. И с таких понимающих нет нужды требовать алименты. Потому что алименты — это какой-нибудь жалкий прожиточный минимум: половина с отца, другая — с матери. А любящие родители — это и крыша над головой (хоть в родном доме, хоть на съеме), и пироги, и теплая одежда, и моральная поддержка тоже — никто в здравом уме не променяет все это на 15 тысяч рублей по суду.

Но, увы, везет не всем. Бывает, в семье и любовь и взаимопонимание, вот только эти семьи… они как бы ну не полнокомплектные: там, например, мама и двое детей. То есть папа вроде бы тоже есть, но он где-то там. То есть он обещал после развода не пропадать, помогать, но в конечном итоге все его участие свелось к переводу раз в месяц двадцатки, а когда старший «вырос», то двадцатка просто располовинилась. Хотя старший ведь не начал зарабатывать и его маме не стало легче. Разве только морально, потому что сын вообще-то молодец, поступил на бюджет в очень хороший технический вуз. И вот, скажите, чем плохо, если гражданин, бросивший семью, превратившийся в полупризрака, продолжит платить десятку на старшего сына, пока тот осваивает сопромат и электротехнику?

Бывает, впрочем, хуже. Родителей полный комплект, и внешне семья вся из себя благополучная, а согласия в ней нет. Например, папа недоволен выбором дочери, а маме вообще слова не давали. Ну что за лингвистика вообще? Вот медицина — другое дело, это и понятно, и верный хлеб. Не согласна, свободы захотелось — ну и иди на все четыре стороны, хоть замуж, хоть за кассу. Только совсем уж незамутненное сознание может в этой ситуации родить мысль, что право на алименты тут приводит к разладу в семье. Нет, обращение за алиментами этот разлад только фиксирует: все разрушилось задолго до.

Утверждать, что алименты усугубляют инфантилизм современной молодежи — тоже, в общем, довольно странно. Тогда в инфантилы стоит записать и иных получателей алиментов – женщин, не имеющих возможности работать, потому что на их попечении дети младше трех лет, инвалидов, пенсионеров, получающих алименты с собственных детей. Ситуации бывают разные. А право на поддержку зависит не от возраста, а от необходимости в ней.

Но если уж и говорить о взрослении, то нельзя ведь в самом деле не видеть, как развивается человеческая цивилизация. Хомо сапиенс, в общем, создал для себя не самые плохие условия. И условия эти таковы, что в них растет средняя продолжительность жизни, да что там и качество этой самой жизни постоянно повышается! Не будем сейчас ударяться в социальную критику. Понятно, что и власть, и общество всегда есть за что поругать. Но я говорю об очень простом сопоставлении: в XXI веке люди в среднем (в среднем, а не кто-то кое-где у нас порой) живут лучше, чем в веке XX, а в XX жили лучше, чем в XIX. Удивительно ли, что с повышением продолжительности и качества жизни, увеличивается и период взросления-обучения? Вообще нет.

Сегодня раннее «взросление» — удел детей из бедных неблагополучных семей. В кавычках, потому что речь на самом деле не о взрослении, а о формальной сепарации. И те, кто сегодня кричат, что они сами с 15 лет пахали, причем не листовки раздавали по выходным, зарабатывая на шоколадки, помаду или кино, а именно колотились как проклятые, разгружая по ночам вагоны, кричат именно о неблагополучии. Причем не только оставшемся в прошлом, но и, увы, видимо, никогда их не покидавшем. Эти люди бьют себя в грудь: а вот мы пахали — и ничего. А на самом деле очень даже чего. Они страшно устали, им бесконечно страшно: они больше не могут вывозить содержание своих детей, они боятся, что эта вахта никогда не закончится. А еще эти люди сами так и не повзрослели, они выросли, но остались большими, обиженными на весь мир детьми. А самое печальное, что их дети, как по Чехову, «подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных — только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх».

К сожалению, многие студенты сегодня вынуждены учиться и работать. Сегодня таких более 60%. По данным Центра внутреннего мониторинга ВШЭ, в 2020 году только 11% выпускников вузов сообщали, что они не работали ни на одном из курсов, а 47% признавались, что начиная со второго-третьего курса работали полный день — стандартные восемь часов, еще 36% трудились неполный день и 25% подрабатывали время от времени. Понятно, что не все тут бедные сиротки, кто-то работал, потому что хотел смартфон подороже, кто-то копил на путешествие мечты. Но кто-то не мог не работать, потому что мама с папой, оставшиеся в условном Сольвычегодске, никак не тянули аренду квартиры для сына в Москве, даже вскладчину с двумя другими семьями. В общем, тенденция не самая оптимистичная.

И тут снова возникает соблазн броситься в обличение социальных язв и пороков, дескать, а как же стипендии. И хорошо бы действительно, чтобы талантливых студентов из малообеспеченных семей поддерживало государство. Эта поддержка есть, но она, конечно, сейчас очень скудная. Однако понятно, что содержать всех студентов вообще — никакого бюджета не хватит. Коммунизм так и не наступил. Наверное, это потому, что он все-таки невозможен. Может быть, это даже грустно. Но знаете, гораздо печальнее, когда молодых бросает не абстрактное государство, а свои, самые близкие люди.

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