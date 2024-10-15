Зачем работодатели следят за соцсетями сотрудников?

Пока на каждом перекрестке у нас кричат, что в стране некому работать, в 75% компаний эйчары придирчиво сканируют соцсети соискателей, и 79% руководителей готовы отказать кандидатам, чей контент противоречит «корпоративным ценностям организации», что бы под этим ни подразумевалось. Поплатиться за свободное самовыражение в интернете рискуют и сотрудники со стажем, поскольку их аккаунты тоже время от времени мониторят для профилактики: а ну как человек испортился — постит слишком много легкомысленных картинок с отдыха и слишком редко признается в любви к родному предприятию.

А что, собственно, проверяют мнительные работодатели? Свежими данными на эту тему поделилась «Русская школа управления» (РШУ). По результатам их исследования, больше всего (59%) оценивают фото- и видеоконтент. Также для 58% нанимателей критичны стиль общения и тон публикаций, для 48% триггером могут стать интересы и хобби, вот не совпадут в этом аспекте представления о прекрасном — и все. 33% переживают, не подписан ли кандидат на какие-то неблагонадежные страницы и сообщества, для 8% значение имеет еще и количество подписчиков у соискателей и уровень его активности в интернете, причем как эта активность будет интерпретироваться, каждый пусть догадывается сам. Потому что, понятное дело, кому сотрудник, являющийся еще и популярным блогером, — это вот прямо то, что доктор прописал, а кому — кость в горле.

И такая относительность почти во всем. Да, примерно понятно, как все работает в неких крайних ситуациях: ясно, что условная религиозная организация и компания по организации праздников для взрослых очень по-разному воспримут на странице соискателя его фото в купальнике. И, в общем, не трудно догадаться, что никакому руководителю не понравятся явно экстремистские высказывания хоть потенциального, хоть действующего сотрудника. А вот не в таких очевидных примерах все может складываться абсолютно по-разному, и критерии отбора могут быть самыми экзотическими. Может, кто котиков в соцсетях терпеть не может, такая аллергия, что и дистанционно человек чесаться начинает, а кому кадры из спортбара с разной фанатской символикой как пенопластом по стеклу.

Но тут принципиальный-то вопрос в другом: а зачем вообще шерстить аккаунты? Нет, я не говорю, что фу такими быть, что некрасиво и вообще. Если такая возможность есть, то чего бы в самом деле и не глянуть, что там да как. Мало ли. А если возможности нет? Ведь до абсурда доходит: порой соискателя просят дать доступ к закрытой странице. И вот как объяснить, что она для того и закрывалась, чтобы всякие туда не лезли. В этом смысле основные мотивы такого любопытства действительно хочется прояснить.

Начальство до жути боится какого-нибудь криминала? Так если речь не о совсем отбитых уголовниках, у которых не то что на странице — на лице все написано, а наоборот, о склонности к каким-нибудь тонким аферам, то интернет-мониторинг тут едва ли поможет. Хотя в конторах, куда набирают работяг за три копейки, мера, может, и не лишняя. В фирме опасаются какой-то запрещенной активности, а то вдруг сотрудник сдуру чего-нибудь ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-шное лайкает? Так у нас каждый день чего-нибудь запрещают, и каждый день кто-нибудь это запрещенное лайкает: за всем следить — работать некогда будет. К тому же есть вроде специальные органы, чего же у них хлеб-то отнимать. Важна правильная политическая ориентация? Что ж, каждый, конечно, имеет право выбирать команду по своим собственным критериям, и каждый сам волен решать, что ему важнее: профессионализм или убеждения.

Но думается еще вот о чем. Соцсети сотрудников для компаний сегодня не столько проблема, сколько ресурс. Ресурс, который некоторым хочется задействовать по своему усмотрению. Причем бесплатно и в сверхурочное время. 63% участников опроса РШУ отмечают, что использование сотрудниками профиля в соцсетях в профессиональных целях становится их серьезным преимуществом.

Профессиональный блог, конечно, вовсе не означает, что человек будет пиарить компанию, в которой он временно (а что в нашей жизни не временно?), так уж вышло, работает. Скорее даже наоборот: наличие такой площадки говорит о самодостаточности специалиста, подчеркивает его независимость. С блогом, в котором человек делится секретами мастерства и рассказывает о своих достижениях, профессионал ведь как вечная девица на выданье — он не какому-то отдельному работодателю лояльность демонстрирует, а красуется перед всеми сразу. Ну и что? Поклонник, которому с какой-то радости показалось, что ему отдали предпочтение, думаете, желает, чтобы девица перестала наряжаться и суетиться с пирогами? Ага, приехали. Нет, ему страсть как хочется, чтобы суетились только для него. И вот уже и требования в ход идут: а поклянитесь-ка, мил человек, в верности, отсыпьте-ка, душенька, гарантий. Не сразу. Постепенно. Сначала попросят лайкнуть записи в профиле компании. Жалко, что ли? Потом репостом захотят обозначить свое присутствие в жизни человека. Ну и дальше — больше.

Понятно, что в игры такие играть мало кому хочется. Да и бесплатно время свое тратить на рекламу чужого бизнеса дураков нет. Но профит все равно есть. Тут ведь работает принцип: требуй большего, пусть даже невероятного — и получишь хоть что-то. В любви и верности со всем жаром души признаваться, может, и не будут, но зато и плевать в душу совсем поостерегутся. А плевком в душу сегодня многие начальники считают даже простое признание человека, что работает он вообще-то за деньги, а не из любви к искусству. А уж если посмеет кто написать, что на работе у него бардак и премию зажали, — так это уже не плевок, а натурально нож в спину.

Смешно это, конечно. Но и немного грустно. Ведь феномен соцсетей заключается в том, что это лично-публичное пространство. И каким ему быть в большей мере, каждый выбирает сам. Для одного страница в социальных сетях — трибуна для высказывания на самую широкую аудиторию, для других — уютная кухня, где, закрывшись, можно со своими отвести душу, да что уж там, и на коллег да на шефа пожаловаться. А у нас опять всех под одну гребенку. И не спрятаться.

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