Почему россиянам не хватает времени даже на сон

Почти половина россиян признались, что недосыпают — нет времени. А время у большинства крадут работа и домашние дела. Проблема известная. И не новая. Многим просто жалко тратить на сон восемь часов, ведь так и жизни можно совсем не почувствовать. Но что эта за жизнь такая, когда, чтобы ее заметить, приходится бодриться из последних сил? И почему напасть эта не щадит никого: ни убежденных трудоголиков, ни домохозяек, ни даже детей?

Сначала цифры. На нехватку сна в жизни нынче жалуются 47,5% наших граждан. Это еще немного. В другие годы социологи фиксировали долю недосыпающих россиян и в почти 80%. При этом более 60% респондентов главной виновницей недосыпа считают работу, еще почти 40% — сетуют на домашнюю рутину. Очень многим людям приходится постоянно выбирать: потратить лишний час на сон или почитать книжку, дать возможность организму наконец отдохнуть или все же сходить на фитнес. Но даже жертвуя сном, россияне не бог весть что выгадывают: времени на увлечения и маленькие радости все равно остается обидно мало. Так, 38,4% россиян с горечью сообщают, что им некогда читать и заниматься самообразованием, 29,7% не могут выкроить час-другой на спорт, 25,6% хотели бы больше общаться с домочадцами, 22,3% признались, что только из-за вечного цейтнота не заводят питомцев, 21,1% не успевают встречаться с друзьями и 19,5% не имеют возможности заняться собой (что бы это ни значило).

Вполне похоже на правду. Не знаю, может, кому больше повезло с окружением, а я много наблюдаю людей, которым явно пошло бы на пользу не просто подремать пару лишних часов, а устроить себе нормальный такой хомячий отпуск. Признания знакомых порой и вовсе обескураживают: иные жалуются, что спят не больше 4-5 часов каждый день много месяцев подряд, спасаются энергетиками. Самое грустное, что среди таких загнанных не только взрослые. Я ведь в школе работаю. Подростки делятся наболевшим. Нет, не двоечники, давящие на жалость, — хорошисты и отличники.

Вот девочка расписывает свой график. В шесть утра подъем: завтрак, прогулка с собакой, сборы в школу, дорога до нее на автобусе. В школе восемь уроков: основные предметы и добровольно-принудительная внеурочка. Потом танцы или английский. Дома ужин и снова прогулка с собакой. Три часа с девяти до двенадцати уходит на домашку. Еще хочется немного просто потупить в телефон, почитать. Иногда удается почитать книжку и початиться с друзьями в автобусе, но это не в час пик, конечно. Девочка говорит, что пока справляется без стимуляторов. Но тяжело. А вот другая не скрывает: употребляет энергетики, ей и мама разрешает. У второй все то же, что и у первой, только дорога в школу занимает на час больше. Впрочем, если повезет, если народу в электричке немного, то можно поспать в пути. Отоспаться в выходные? У одной разные соревнования и выступления, другая работает оператором в ПВЗ.

Конечно, нужно что-то делать. Но что? Менять режим, разгружать график? Но как? Большинство работает по десять часов и проводит в дороге по два часа не ради несметных богатств, а просто чтобы закрыть базовые потребности семьи. А школьники? Они вообще не выбирают нагрузку — число учебных часов растет каждый год, каждый год добавляются новые внеурочные курсы. Отказаться от кружков? Но тогда совсем тоска. Для умных, увлеченных ребят только там и отдушина. Меньше сил тратить на домашнюю работу? Это вариант не для ответственных подростков. И дело вовсе не в перфекционизме. Ответственные подростки знают (много раз убеждались на практике): стоит только чуть расслабиться, что-то упустить, и все полетит к чертям, погрязнешь в тройках, а то и двойках. Материал нынче в школах не изучается скрупулезно, он стремительно выдается: на каждом уроке — новая тема. Таков ритм современной жизни — «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте».

Но баланс искать, конечно, надо. Ускорение жизни, уплотнение графиков — это путь в никуда. Так только здоровье расшатаешь. И придется работать еще больше – на лекарства. До нового сбоя в организме. Замкнутый круг. В молодом возрасте физические последствия недосыпа не кажутся такими уж фатальными, но это все равно что занимать у себя в долг, а потом тоже отдавать здоровьем. А вот ментальный результат депривации сна настигает всех, и старых, и малых, почти сразу. Хотя и такое может быть не очевидным, конечно: ну подтупливает человек, но поди разберись, это потому, что он не спит нормально или сам по себе такой.

В общем, как ни крути, а отвоевывать время для сна необходимо. Если можно меньше работать, значит, нужно меньше работать.

Это поначалу будет горько от упущенных заработков. А потом дойдет, что биться за лишнюю копейку в коматозном состоянии — тот еще аттракцион, все равно что пытаться обыграть казино. Нет, вилка, когда пашешь, как проклятый, — и жить некогда, а работаешь строго по восемь часов — и жить не на что, понятна, наверное, большинству. Но соскочить все равно можно.

Иной раз вглядишься в ситуацию, а человек ишачит и не за дополнительные деньги даже, а из страха показаться не слишком усердным работником. В школе опять же я на таких — да простят меня коллеги — насмотрелась. Иные не то что спать, поесть не успевают. И ведь не прибедняются, не врут. Посмотришь на них: кожа бледная, глаза красные, руки дрожат. Людям бы в отпуск срочно: а они то в комиссии по проверке сочинений, то в жюри на конкурсе чтецов, то едут делегатом на совещание в район, и это все в дополнение к двум учительским ставкам. И ни от чего не могут отказаться. Не знают, как. Позиция жертвы. Ну или невроз. Знаю женщину, она на работе так загналась, что ее организм всерьез взбунтовался — год на больничном. А потом вышла на работу и опять стала вкалывать, точно стахановец. Жалуется, что тяжело, плачет, что хочет на пенсию, мечтает с внуками возиться. И высыпаться! Но бросить лямку не может.

Но и пенсия — не гарантия спокойных ночей. Одна пожилая родственница мне объясняла, что ей просто жалко времени на сон. Чем она таким увлекательным занималась? Да ничем: что-то вечно на кухне скребла, мыла, смотрела ток-шоу, болтала по телефону с родственниками. Литрами пила кофе. И что вот этим делать? Непонятно. К психологу, наверное, надо. Лишь бы только не вместо сна.

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