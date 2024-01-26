Ребенок — гость в твоем доме. Накорми, выучи и отпусти в ипотеку

Ажиотаж на рынке недвижимости часто объясняют тем, что это народ, дескать, так спешит сохранить лишние деньги. А если даже люди покупают квадратные метры в долг под бешеный процент, то это они так инвестируют, обеспечивают будущее детей. Выглядит логично. Но, кажется, все не так просто. Кажется, в мире стремительно растущих новостроек и распухания ипотечных портфелей действуют самые разнонаправленные тенденции. И статистика жилищного кредитования показывает, что далеко не все так благостно в нашем королевстве, и черту, после которой удовлетворение текущих базовых потребностей превращается в накапливание жирка, мы еще явно не преодолели. Как ни удивительно, ярче всего это иллюстрирует феномен двойной аренды.

Двойная аренда — это такое положение дел, при котором один и тот же человек, одна и та же семья и сдает, и снимает жилье. Пишут, что в среднем доля таких сделок на рынке аренды достигает 20-25% по стране, и 30-40% — в столицах. Объясняют феномен возросшей мобильностью населения: сегодня работаешь на севере крупного города, завтра на юге, а послезавтра вообще тебе сделали интересное предложение в другом регионе — вот люди и крутятся. Но распространены и другие варианты. На первый взгляд, они кажутся даже странными.

Помимо прочего, например, бывает так, что люди сдают и снимают жилье в одном районе или даже в одном квартале, а случается, что и в одном доме. Такие схемы, понятно, обусловлены не географическими, а экономическими факторами. Кто-то одинокий унаследовал от бабушки трехкомнатную квартиру, но не тянет и не хочет тянуть ее обслуживание без поддержки, поэтому переезжает, чтоб сэкономить, в жилье меньшей площади. А кто-то, наоборот, счастливо женился, успел обзавестись тремя детьми, котом, собакой и шиншиллой, а в распоряжении имеет лишь скромную студию. Надо бы расширяться, но и за студию кредит еще не выплачен. Брать новый? Это по нынешним-то драконовским ставкам? Не каждый такое вывезет. И вот семья ищет альтернативные варианты через аренду.

Да, если говорить о людях семейных, то временное решение жилищного вопроса становится все более популярным вариантом.

Под эту схему подводится и своя философия. От абстрактной — дескать, все мы на земле лишь гости, и нечего тут слишком уж обрастать разным бренным, до практической — дети растут, повзрослеют и разлетятся в разные стороны, а родителям в старости и студии хватит, как раз ипотека к тому времени и закроется. Да, занятно, что последнее все еще сочетается в обществе с идеей, что родители обязаны обеспечить каждого из детей отдельным жильем.

Но идея неизбывного родительского долга, выраженная мыслью о предоставлении совершеннолетним детям стартового капитала в виде квадратных метров (идея, к слову, ужасно фрустрирующая среднестатистического, не зарабатывающего миллионов обывателя), кажется, все-таки терпит крах. Философия эта агрессивно продвигалась в социуме лет пять-десять назад. Была даже такая реклама: «Хотите внуков — купите детям квартиру». Но, как в тысячный раз подтвердилось, ничто не вечно в этом мире, изменилась экономическая ситуация — изменились и тренды. Конечно, остались еще последние из могикан, которые все еще рвут жилы, выплачивая ипотеку за ипотекой, чтоб подарить подросшим деткам хотя бы по студии, но стыдить тех, кто не следуют их примеру, они уже как-то робеют: а ну как сами не справятся, неловко получится.

Да и новая ипотечная статистика ведь все больше указывает на то, что стратегии отчаянного достигаторства в пользу потомства имеют все меньше шансов на успех. Хоть объемы выдачи ипотеки и растут (за прошлый год банки выдали в 1,5 раза больше ипотечных кредитов, чем в 2022-м), а спрос на новостройки устремляется в какие-то неведомые выси (в январе этого года он увеличился на 60%), многие другие данные показывают, что фактически жилье становится все менее доступным. Ведь растет и средний срок, на который оформляется кредит, а средние площади приобретаемых квартир, напротив, уменьшаются.

Если пять лет назад ипотека бралась в среднем на 16 лет, то теперь на 25. Если пять лет назад средний метраж покупаемой в кредит квартиры составлял 55 квадратов, то теперь он снизился до 44. Нет уж, такими скоростями и объемами будущее детей не обеспечивается — тут самому бы без крыши над головой не остаться.

Вообще все, кажется, идет к тому, что в нашей стране, как в Европе, будет расти число людей, арендующих жилье. И речь не только о беспечной молодежи, но и о людях семейных. Другое дело, что сознание русского человека устроено так, что принять такую ситуацию больно. Ну больно! Мы живем в холодной северной стране, в стране, к тому же с непредсказуемым не только будущим, но и прошлым. Душа русского человека требует, чтобы хоть в чем-то сохранялась устойчивость, чтобы хоть про что-то можно было сказать «мое», чтобы хоть чем-то всегда можно было в случае чего распорядиться. Поэтому хоть 15 метров бетона в собственности, если большее недоступно, но пусть будет. А на все уверения, что вся Европа снимает и ничего, наш человек может только хмыкнуть. Снимать-то Европа снимает лет так до 45, а следующие 20 лет платит кредит сразу за загородный дом. А у нас в 45 что? У многих уже закат карьеры! Тут если в 30 с ипотекой не подсуетишься, вообще можешь под мостом остаться.

Так что западные тенденции, конечно, продолжат проникать к нам и дальше. Но с особенностями. Арендовать жилье наши люди будут больше и чаще, но с одновременным выкупом своего. Детей наших, кажется, ждет та же музыка. В 20 они вылетят из гнезда, снимут с друзьями в складчину студии на окраинах городов, в 25 возьмут эти же студии в ипотеку, в 30 родят своих детей и переедут на съем в жилье побольше, в 40 перекредитуются, чуть-чуть расширятся, но опять-таки на себя только. Незавидная участь. Жалко их. Но что делать? Лечь костьми ради их благополучия, унавозить собой их будущее? Кто-то так и поступит, принесет себя в жертву. Многим даже при желании эта жертва окажется не по силам.

Остается лишь уповать на то, что наши дети как-нибудь справятся, потому что они лучше, умнее, предприимчивее нас. Ну и остается еще философия: ребенок — гость в твоем доме, накорми, выучи и отпусти… в ипотеку, крутить это чертово колесо взрослой жизни. Впрочем, всегда все может измениться. А ну как обвалятся цены на недвижимость, а ну как ипотечные ставки опустятся до 5% — можно будет снова разглагольствовать о том, что родители обязаны подстелить соломки своим взрослеющим детям. Все так переменчиво в этом мире.

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