Как школьникам объясняют, что тот, кто против налогов, — осел

В школах взялись рассказывать детям о налогах. «Разговоры о важном» этому посвящают, отдельные блоки внеурочных курсов по финансовой грамотности разрабатывают. Дело нужное, дело хорошее. Налоги — это серьезно, в этом необходимо разбираться.

Но всегда важно, каковы посыл и качество подачи материала. Пока и первое, и второе вызывает вопросы. Интерес государства выглядит странно односторонним, а уровень новых уроков (возможно, как следствие) кажется ну очень примитивным. И это досадно. Зато актуально, как водится.

Не исключено, что формированием налоговой ответственности в умах и сердцах подрастающего поколения власть озаботилась, потому что кумирами наших школьников все больше становятся те, кто почему-то нередко имеют проблемы с налоговой службой.

Во-первых, речь о блогерах. В этом плане прошлый год был особенно щедрым на новости о каких-то невероятных долгах звезд интернета перед налоговой. Так себе, прямо скажем, пример для юношества. Но юношество просто благоговеет перед говорящими головами YouTube и TikTok. И сами подростки, очень многие из них, тоже видят свое будущее в блогосфере.

Вот самые свежие данные. По данным совместного исследования групп Yappy и MAGRAM Market Research, 65% школьников в возрасте 10-13 лет подписаны на какой-либо канал или блогера и 55% выражают желание в будущем тоже зарабатывать на постах в социальных сетях. Есть исследования, где доля желающих быть блогерами не превышает 35% (данные МТС), но и тогда эта позиция все равно остается самой популярной у подростков. Например, даже программистами, если верить исследованию той же компании, мечтают стать меньше школьников — только 20% (наверное, потому что подростки все же понимают, что там соображать надо, а для поступления в профильный вуз еще и чертову математику как-нибудь умудриться сдать).

Во-вторых, речь идет не только о профессиях, но и о форме занятости. По данным Сбера, 84% российских школьников мечтают работать исключительно на себя. Конечно, все понимают, что далеко не каждый и даже не половина этих мечтателей добьется желаемого, но в среднем все равно доля свободных тружеников в России растет, и тут тоже могут возникнуть разные налоговые сложности.

А ну как молодой человек не разберется в будущем, куда и как платить разные полезные на благо всего общества отчисления? Тогда надо ему заранее, конечно, все объяснить. А если наоборот? Что, если предприимчивый гражданин окажется слишком «умным» и разберется во всем так ловко, что найдет какие-нибудь там лазейки и станет безответственно уклоняться о своих прямых обязанностей? Опять-таки подобное лучше предотвращать заранее — и, может быть, проникновенные беседы об общественном договоре и гражданской сознательности придутся как нельзя кстати.

В общем, мотивы государства понятны. Лучше вложиться в профилактику, чем в безуспешное лечение запущенной болезни. Все правильно. Но содержание этой профилактики несколько смущает.

Нет, по материалам для начальной школы вопросов нет. Ну, наивно все. Ну, сказочки. Так что еще предложить семилеткам? Возможно, «ничего» — тоже хороший вариант. Но для общего развития почему бы и не о налогах поговорить? Сказки простенькие, как «Репка», но все ж не без легкого троллинга. Нет, правда, то, что единственный из зверей, кто не понимает, зачем нужны налоги, — осел, я лично оценила. Грубовато? Неизящно как-то? А ты не хитри, не увиливай от нужд общества, частью которого являешься.

Но вот материалы для старшей школы вызывают недоумение и досаду. Все очень расплывчато, обрывочно, поверхностно, если не сказать примитивно. Сообщается, что есть НДФЛ, который составляет 13 или 15%, есть налог на профессиональный доход для самозанятых от 4 до 6% и есть разные режимы для предпринимателей.

Ничего не сообщается об иных взносах типа страховых отчислений в ФСС (Фонд социального страхования), ФОМС (Фонд обязательного медицинского страхования), ПФР (Пенсионный фонд Российской Федерации). Да, по факту — это не налоги, но говоря о налогах, нужно говорить и об этом тоже. Хотя бы для того, чтобы понимать, чем первое отличается от второго. А то все валится в одну кучу, и получается, что с 13% нам и больницу построят, и в ней же нас в случае чего вылечат, а может, все из этой же кучки и больничный выплатят.

А еще нелишним было бы упомянуть, что бюджет страны состоит не из одних только налогов. Сценарии занятия, наоборот, построены так, что иное как будто не предполагается. Открываем методички для педагогов и видим удивительное. Вот учитель обращается к ученикам с вопросом: откуда государство должно взять деньги на школы и больницы? И почему-то вариант ответа только один. Я даже не знаю, как поступить какой-нибудь несчастной МарьИванне, преподающей, допустим, музыку или физкультуру, если какой-нибудь дерзкий Петя предложит направить на развитие социальной структуры часть нефтегазовых доходов страны. Расценить это как вызов? Обругать наглеца? Методические материалы умалчивают.

Умалчивают эти самые материалы и о том, в чем разница между прямыми и косвенными налогами. Многие виды налогов вообще никак в презентации и видео для занятия никак не упоминаются, зато потом как черт из табакерки уже в финальном тесте выскакивают разные НДС, транспортные, имущественные и земельные налоги.

Не, ну в принципе, все как в нашей скорбной жизни. Живешь-живешь, а потом в декабре — хлоп, и госуслуги передают привет: пожалуйте заплатить в казну несколько тысяч рублей. Почему? За что? Потому что. Ладно, в транспортном налоге какая-никакая логика прослеживается: ездишь по общим дорогам, они портятся, надо их ремонтировать, а еще желательно новые строить, чтоб не стоять в пробках. Но вот в чем суть налога на владение квадратными метрами, когда оплачиваются услуги ЖКХ, взносы за капремонт собираются, даже разные экосборы удерживаются, не очень, если честно, понятно. Тут как минимум возможна полемика.

Вообще полемика, с точки зрения гражданской активности, — это вроде бы хорошо. Но, видимо, не в школе. По крайней мере, сценарии педагогических «просветительских» бесед ничего подобного не предусматривают. Одни общие слова, моральные призывы да предостережения.

К слову, любопытно, что занятие в рамках «Разговоров о важном» заканчивается-таки разбором поучительного кейса о девочке-блогере, зарабатывающей копейку на рекламе, но забывающей платить налоги. «Нельзя так, — говорят составители методичек, — фу такой быть!». Ну и все, собственно. А хотелось бы чего-то еще, конечно.

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