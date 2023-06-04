Не будите лихо, оно и так не спит

Режиссер Богомолов взбудоражил общественность новой программной статьей. Если в прошлый раз он ругал Европу: дескать, в ней все упрощается, и особенно человек, то теперь ругает «интеллигентоинтеллектуалов», погрязших в своем «диетическом горе». Горя и его градаций касаться, честно, не хочется. Но текст интересен другим.

Любопытно, как статья деятеля искусства неожиданно превратилась в гимн «простому человеку». Тема для нашей страны не новая. Более того, наши художники ходят по этим граблям с завидной регулярностью. Вот это как раз и невероятно. Ладно, когда за простоту и прочую дремучесть топит чиновник или депутат – эти господам так легче всего очки заработать. Но когда воспевать темный народ вновь и вновь начинает человек, мнящий себя просвещенным, – это нонсенс. А сейчас, в XXI веке, после всего, что пережила Россия за век XX, это похоже даже на откровенный троллинг.

Богомолов смешал в своей статье все в кучу. Интеллигенция и элита у него – это одно. Врачи, учителя – другое, но они почему-то уравнены с гопниками, которые режут друг друга в пьяных драках и которым Богомолов искренне сочувствует. Зато аристократы прошлого, загубленные большевиками, противопоставлены зачем-то русским эмигрантам 1917-1922 годов, которых автор описывает не иначе как пораженцев, бестолковых человечков, не вписавшихся в новую реальность. А нынешнюю тоску по прошлому режиссер удивительным образом высмеивает языком советских передовиц. «Поезд истории пошел по иным рельсам. Его не вернуть на прежний путь. <...> Засучить рукава – и работать, и жить, и верить.

Надо отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей» – это точно не из производственного романа 1930-х? Или это выдержки из народнических повестей 1870-х? Те тоже любили ругать интеллигенцию и боготворить «простого человека» просто за факт его существования.

Нет, следование славной традиции, в общем, понятно. Хочется какой-то преемственности. Но, слава богу, образцов действительно вдумчивой критики образованного класса и анализа пропасти между ним и народом хватает. Уж если глядеть с высоты нашего столетия, то точно можно найти примеры поубедительнее. Как по мне, самым выдающимся таким образцом являются «Вехи». После прочтения статьи Богомолова – это, к слову, вообще первое, что сразу вспомнилось. Но увы, не к чести режиссера.

Бердяев, например, тоже упрекает интеллигенцию, но, в противовес Богомолову, как раз предостерегает ее от заигрывания с невежественной массой, называя такое поведение «народническим мракобесием». Философ возмущается упрощением науки, искусства и философии для революционных нужд. И от Гершензона достается русской интеллигенции, и он пишет об оторванности ее от народа. Но он в вину образованному сословию ставит не презрение к простому человеку, а нежелание сблизиться с народом именно в сложности. Булгаков в отличие от Богомолова, смеющегося над чрезмерной фальшивой рефлексией своего окружения, напоминает, что образованный класс самым естественным образом всегда несет большую ответственность за происходящее в стране. Струве сетует на то, что вместо идей развития и совершенствования русская интеллигенция принесла народу только мысль о социальной ненависти и праве возмездия. И вот Богомолов идет в народ с тем же самым – с подстрекательством толпы. Не задумываясь, что эта толпа в первую очередь снесет его самого. За все его непонятные спектакли и экстравагантные выходки вроде свадебных катаний на катафалке.

Если в манифесте 2021 года Богомолов на чем свет стоит костерил «Швондеров от BLM», то нынче он сам в горячности поднимает знамя этого самого BLM, провозглашая: «Мнение простого человека matters». И фиксация идет именно на простоте. А интеллектуалам достается уже за то, что они на эту простоту покушаются, полагая, что людей надо воспитывать, просвещать, «поднимать со дна их холопского невежества». Режиссеру отчего-то кажется, что желание развития общества вообще непременно сопряжено с презрением к массам, и потому он демонизирует идею просвещения. Будучи образованным человеком.

Я не знаю, что там Богомолов видит вокруг, какие такие наблюдения так деформировали его картину мира, но из той самой народной гущи, из системы массового образования, например, к которой я имею некоторое отношение, новая философия режиссера выглядит весьма пугающе. Особенно учитывая тот факт, что она и так уже победно шествует в массах. Без всяких, замечу, стараний деятелей культуры, а только благодаря чиновничьим популистским лозунгам. О том, что «мнение простого человека matters», я слышу на разные лады от каждого второго двоечника, не интересующегося вообще ничем, и от их родителей – тружеников желтых сумок и касс в «Пятерочках». Я слышу от них постоянно, что не надо ничего усложнять, что никому не нужна эта чертова литература и что математика не пригодится в жизни, что искусство – это шулерство, что образование не важно. Образование не важно, а мнение неучей важно, да. Невероятное самодовольство! И кто ж его такое вырастил?

Я понимаю, что в свете последних тенденций меня саму можно упрекнуть в презрении к пресловутому простому человеку. Но нет, это не оно. Я с сочувствием отношусь к людям, тяжело живущим и трудно зарабатывающим на хлеб, я всегда говорю, что каждый работающий имеет право на достойную жизнь, чтобы хватало не только на плохую еду, скверную одежду и коммуналку, но и на отдых, здоровье и образование. Особенно образование. Но воинствующего невежества я не понимаю и уж точно не оправдываю.

Больше скажу. Каждый так называемый простой человек, если он хочет быть услышанным, должен, просто обязан сначала поработать над самим собой и своей жизнью в сторону хоть какой-то сложности. И вот тогда его мнение действительно будет иметь значение. Если же человек выбирает косность, невежество, грубость, то он может надеяться лишь на определенный минимум необходимых для жизни благ и естественных прав и свобод. Да и то в том абстрактном идеальном мире, который, даст бог, кто-нибудь для него и приблизит. Кто-нибудь, кто понимает мир во всех его причинно-следственных связях и знает – не верит, а именно знает, – что эволюция неизбежна, что представления о лучшей жизни – это не сказки, а всего лишь вопрос времени, реальность, которая требует воли. Воли к созиданию, а не к разрушению.

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