Здоровой экономике дети не нужны

Еще в старом году вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой упростить найм на работу подростков. Предложили перестать кошмарить малолетних соискателей сбором лишних справок и сократить страховые взносы для работодателей, принимающих на работу несовершеннолетних. Преподнесли все как заботу о семьях, как возможность улучшения их финансового благополучия. Но каковы могут быть последствия?

Сначала расскажу о ситуации как педагог. Многие подростки очень хотят работать, ждут не дождутся 14-летия. Потом, когда это 14-летие наступает и они убеждаются, что паспорта недостаточно, чтоб начать что-то зарабатывать, очень расстраиваются. Подростки готовы трудиться за очень смешные деньги. Даже на раздачу листовок за 100-150 рублей в час выстраиваются очереди в несколько дней. Большинство тинейджеров не способно сопоставить потраченные время с оплатой труда. Попрыгать в единственный выходной в центре города в костюме зебры? Легко. Даже если живешь на окраине и пилить тебе до этого центра два часа. Прихватить учебную субботу, прогуляв пару последних уроков? Запросто. Заделаться курьером по вечерам вместо домашки? Да с радостью. Лишь бы взяли. Только бы взяли.

Речь не идет о детях из неблагополучных семей. Зарабатывать хотят очень разные подростки. Стремление это в первую очередь продиктовано не нуждаемостью, а желанием иметь деньги, не подотчетные родителям. Хоть какие-то. Простоять на ветру под снегом целый день, чтобы заработать тысячу рублей, – равноценно выигрышу в лотерее. Казалось бы, что ты купишь на эту тысячу? Твой телефон стоит в тридцать раз больше. Тысяча – это один поход в кино с попкорном и газировкой. Ну и отлично, говорят. Кино 16+, на которое мама не даст денег еще два года, – что может быть круче? Известно что. Но с педагогами этим уже делиться мало кто рискует. Зато об этом хорошо знают социальные педагоги и инспекторы по делам несовершеннолетних.

В общем, подростки инициативу чиновников, безусловно, одобряют.

Родители на «новые возможности» смотрят по-разному. Многие понимают, что работать каждый вечер после школы или даже только в выходные – не дело. В девятом классе надо готовиться к ОГЭ, в десятом и одиннадцатом – к ЕГЭ. Плюс необходимо оставлять время на дополнительное образование (не репетиторов, нет – это часть основного образования), на занятия для души: танцы, шахматы, туризм, кружок дизайна одежды. Разностороннее развитие – это важно.

Но есть и другое мнение. Есть семьи, так сказать, попроще, взрослые там мыслят так, что шахматы и танцы – это какая-то блажь, а вот труд – это прямо панацея. Ничто, говорят, не воспитывает и не развивает лучше, чем работа. Ну вы знаете – из обезьяны человека и тому подобное. Что воспитывает в только формирующейся личности работа за копейки на благо непонятного коммерсанта – вопрос. Также непонятно, что мешает организовать воспитание трудом в пределах своей семьи: не лучше ли вместо того, чтобы бегать с коробом за спиной, разнося бургеры неизвестным, помочь родной бабушке закупиться продуктами. Но вопросы эти не самые любопытные.

Куда интереснее другое. Государству-то это все зачем? Чего хотят добиться чиновники, предлагая пополнить трудовой фронт школьниками?

Ссылаются, понятно, на просьбы трудящихся. В смысле на просьбы желающих записаться в трудящиеся. ВЦИОМ уже провел исследования, выяснилось, что работать хотят девять из десяти старшеклассников. Как не пойти им навстречу? У нас вообще чиновники на настроения подрастающего поколения очень уж чуткие. Тяжело, например, детям дается английский, ну и не стали вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Не хотят дети математику учить, ну и сделали экзамен по базовой математике в 11 классе таким, что его и четвероклассник сдаст. А тут работать хотят подростки. Такое ж только приветствовать можно.

Но есть и побочные бонусы. Об этом тоже говорят без утайки. Например, авторы законопроекта, снимающего «избыточные требования при найме на работу несовершеннолетних», считают, что это позволит вывести из тени многие сферы, где используется труд подростков.

Это какие, например? Это конторы, устраивающие прогулки по крышам и привлекающие в качестве промоутеров школьников («если подойдет полицейский, то ты никого не знаешь»), легализуются, что ли? Ладно, ларьки с шавермой, допустим, в обмен на бонусы выведут подростков в легальное поле. А завоевание-то в чем? Какая разница, крутят подростки шавермы без санитарных книжек нелегально или легально, но вместо санкнижки у них только отметка о школьном медосмотре?

А еще говорят, подростки должны помочь родителям с обеспечением семьи. Странно, конечно. Потому что это взрослые должны обеспечивать детей, а не наоборот. Семьям, которые не могут справиться со своими материальными обязательствами, должны помогать социальные службы. Но наша социальная политика, кажется, зашла в тупик. Людям не помогают с работой, с повышением квалификации, людям просто подкидывают немного денег в виде пособий (даже в центры занятости люди чаще теперь обращаются не для того, чтобы им нашли работу, а чтобы зафиксировали факт отсутствия дохода и дали справку в собес). Бесконечно так продолжаться не может, и вот, значит, сделали ставку на свежую кровь – юность и гибче, и находчивей, и работоспособнее. А ну как идея выстрелит!

На короткой дистанции, может, и выстрелит. Но чем это нам аукнется?

Подростки в силу отсутствия образования, опыта и квалификации могут заниматься только самым простым низкоквалифицированным трудом. Низкоквалифицированный труд равно низкооплачиваемый. Чтобы заработать на три копейки больше, нужно работать в пять раз интенсивнее.

Образование может оказаться вытесненным вовсе. И временная подростковая подработка запросто может перейти в разряд единственно доступной работы. Многие нынешние сорокалетние курьеры, официанты, клинеры – это те, кто вынужден был крутиться с 15 лет. У меня хватает таких знакомых. Они не то чтобы совсем не учились, нет, у них есть какие-то корочки, но эти ребята еще в старших классах школы ходили на уроки через раз, потом прогуливали пары в колледжах, чтобы разнести побольше газет.

У нас сфера низкоквалифицированного труда и так раздута до неприличия. У нас в нее вовлечены все подряд. Не нашедшие себя нигде специалисты, студенты, пенсионеры, матери в декрете. Ну и школьники еще вот. Столько людей без определенных навыков и опыта экономике просто не нужно. Не нужно, но она готова их переварить, раз уж им больше некуда податься, а чем-то более питательным, вкусным и полезным экономику все равно не балуют. Но чем больше пустых калорий, тем меньше энергии. Экономика хиреет, зарплаты еще больше скукоживаются, условия труда еще более ухудшаются. В отсутствия качества (высокой производительности) экономика для поддержания хоть какого-то жизни требует больше количества. А где брать количество, если в деле уже и пенсионеры с подростками? Десятилетних отправлять работать? А что, они с удовольствием. Особенно если вместо школы. Им тоже хочется больше шоколадок.