Люди или песики?

Одна вполне себе состоятельная женщина завела блог, в котором рассказывает о жизни своих псов. Судя по довольным мордам питомцев, жизнь их складывается весьма благополучно, поскольку их хозяйка довольно состоятельная и любит баловать этих невероятно милых бульдожиков. Все было в общем-то хорошо, пока блогерша не выложила публикацию, где показала, чем и как кормит братьев своих меньших. Там тебе и сырая телятина, и перепелиные яйца, и креветки, и прочие вкусности, которые для многих – деликатесы. Можно было бы порадоваться за собачек, поставить лайк, прокомментировать добрыми словами и пойти дальше. Но нет. Взору моему открылась удивительная картина человеческой злобы и зависти.

Огромное число людей считают, что для собак это чересчур. Это же, мол, собаки, они и кость погрызть могут, и объедки со стола покушают за милую душу, а вот телятину и прочее – это подавай нам, людям – высшим существам. Это я немного утрирую, но смысл комментариев примерно такой. Что чаще всего писали наши соотечественники под постом собачницы? Ну, во-первых, обвинили в расточительстве. Мол, денег девать некуда? Складывалось ощущение, что она лично обманным путем сняла деньги с их сберкнижек, чтобы спустить их «на каких-то животных».

Потом в лучших традициях совкового популизма начались стенания относительно того, как много в стране голодающих пенсионеров и что как сознательная гражданка она должна была разделить эту пищу между всеми голодающими пенсионерами и сиротами страны. Хорошо хоть список адресов не представили. После набежали угадайте кто? Правильно, яжемать и сотни обезумевших тетенек, жалующихся, что их деткам нечего жрать, а тут вон животных кормят аж говядиной. Вой под этим постом, кажется, продолжается и поныне.

Одна женщина жалится, что ей нечем кормить выводок из колоссального числа детишек, и советует собачнице: лучше б, мол, родила родных деток из человечьей плоти и крови и кормила их такой вкуснятиной. Понимаете, в чем дело? Женщине, которая зарабатывает деньги, которая самодостаточна и обеспечена и может позволить себе любить животных – бескорыстных и преданных существ – другая женщина – несостоявшаяся, несамодостаточная, нарожавшая непонятно зачем и для кого кучу человеческого вторсырья, советует, как правильно жить. Очень, очень странный совет.

Это если бы, например, сомалийцы давали советы американцам по экономической политике. Представьте себе эту картину. Смешно? Абсурдно?

Картина не просто абсурдна – она отдает каким-то зловещим апокалипсисом. Вот она, самка – изживающая себя сущность эволюционного анахронизма, бездумно породившая несчастных детишек, вынужденных голодать только потому, что в какой-то момент инстинкты их будущей матери подсказали: «Отдайся вон тому пэтэушнику и нарожай потомство, ибо боженька так хочет».

А самки – они как? У них сначала инстинкты, а потом думалка. И вот она сидит в своей общаге, которую выделило государство (привет, налогоплательщики!), проедает свои социальные пособия (еще раз привет) и уверена в непогрешимости своего существования. В общем и целом ее существование не приносит особого вреда, но до тех пор, пока она не появляется в инстаграме. И вот тут начинается.

Недавно я завел котят. Решение это было совершенно внезапным. Кто-то подбросил троих чудесных плюшевых и еще очень маленьких мяучил во двор подруги, и я просто решил забрать их себе. Не получилось у меня оставить на улице этих прекрасных детишек, хоть и не был никогда большим поклонником животных.

Пока мы везли с подругой этих котят к ветеринару, чтобы проверить на наличие болезней, у нас завязался разговор. Как раз обсуждали случай с той блогершей и ее живущими как в сказке псами. Вот люди ей делают замечание за бесчеловечность и за то, что кормит псов так, как могла бы кормить других людей. А не люди ли – не эти совершенные существа – только что подбросили к нам во двор три совершенно безгрешных и милых создания, обрекая их на мучительную смерть либо от собачьих клыков, либо от голода? Этих людей нужно любить и между животными и ими отдавать предпочтение вторым? Разговоры эти, конечно, были из философской плоскости. То есть вопрос, конечно, так не стоит и не будет стоять. Мы просто говорили на отвлеченные темы и пришли к такому выводу.

И вот как только котята появились в моей жизни, в соцсетях набежали те самые люди, что лучше всех знают, как жить. «Чего они от тебя хотели?» – спросите вы. Ну как же. Они говорили, что нужно жениться, расплодиться и посвящать себя себе подобным, а не каким-то кошкам. Причем те, кто советуют жениться и завести детишек, – вообще не эталон счастливых родителей.

Пишет мне одна женщина: «Вы еще молодой мужчина, зачем вам животные? От них потом будет вонять, они начнут совокупляться, а потом опять новые животные. Куда их девать? Вы слишком добрый, избавиться от них не сможете. Вам это нужно? Дети – истинное счастье для человека».

И вот захожу на ее страницу, изучаю. Думаю, раз рекомендует породить детей, то у нее-то уж точно дети – сплошь академики и илоны маски. Вижу свежий пост: «Посоветуйте, пожалуйста, хорошего нарколога, очень нужно».

Пишу ей: «Увидел, что вам нужен нарколог. Могу ли чем-то помочь?».

Слово за словом выудил следующее. Сын, 16 лет, сидит на героине, периодически поколачивает мать и ворует из дома имущество.

Стоит ли здесь что-то добавлять? Очень сомневаюсь, что с котятами меня ждет подобный исход.

Я знаю очень и очень мало примеров счастливых семей, а еще меньше примеров счастливых родителей. Я знаю множество людей, которые на вопрос: «Зачем рожал(а)?» – не могут дать вразумительный ответ и теряются, когда начинаешь перечислять все минусы их жизни. Но я не знаю ни одного человека, который завел бы себе домашнее животное и был бы так жестоко разочарован.

Причем и во время пандемии, и вообще я стараюсь помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Дело в том, что хорошенько подумать, прежде чем расплодиться – это моя личная позиция, и навязывать ее я никому не собираюсь.

Если уж человек появился на свет в семье бездумных животных и они обрекли его на нищее существование, я чувствую личную ответственность за такого человека. И по мере возможности помогаю таким семьям. Но как донести до них, что их жизнь – это пример того, как нельзя, а не пример того, как нужно? Как им дать понять, что иной раз лучше вложить усилия в спасение бездомных животных, чем плодить новых людей, которым потом всю жизнь кровью и лбом придется пробивать себе дорогу?

Да и мир неминуемо катится в пропасть. Какие тут дети.