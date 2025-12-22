На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Аэрофлот» стал партнером финала фиджитал-фестиваля «Московский спорт картсим фест»

Коллектив «Аэрофлота» победил в «Гонке звезд» фиджитал-фестиваля по картингу
ПАО «Аэрофлот»

«Аэрофлот» выступил официальным партнером финального этапа фиджитал-фестиваля «Московский спорт картсим фест», прошедшего 21 декабря при поддержке Департамента спорта Москвы. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Мероприятие в гибридном формате объединило реальные гонки на спортивных картах и соревнования на профессиональных симуляторах.

«Картсим фест» — уникальный для России проект, где гонки идут параллельно в двух мирах: в реальности за рулем спортивных картов и в виртуальности на профессиональных симуляторах», — отметили организаторы.

В соревнованиях участвовали звездные пилоты, симрейсеры, блогеры и команды ведущих спортивных школ. Финал собрал 72 команды в пяти категориях — от юниоров (11–14 лет) до профессионалов. В программе также участвовал инклюзивный проект «Картинг без границ».

Авиакомпания, являющаяся официальным спонсором детской академии картинга MIKS Karting, где проходил фестиваль, представила собственные команды.

Отмечается, что в «Гонке звезд» коллектив «Аэрофлота» занял первое место, а в юниорской категории завоевал серебро.

Центральным противостоянием турнира стало дерби между чемпионом дрифт-серии RDS GP 2025 Аркадием Цареградцевым и чемпионом кольцевых гонок СМП РСКГ TCR Russia 2025 Михаилом Симоновым.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что авиакомпания рассматривает поддержку таких инициатив как вклад в развитие современного спорта и повышение его доступности для молодежи.

