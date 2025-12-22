Странам Африки предложили расширить расчеты в национальных валютах на платформе А7

В Министерстве иностранных дел России позитивно оценивают увеличение доли расчетов в российских рублях во взаимной торговле между РФ и странами Африки, и приглашают все африканские государства подключиться к российской финансовой международной платформе А7. Об этом на пленарном заседании второй министерской конференции форума партнерства Россия — Африка в Каире заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, это позволит обеспечить стабильность торгово-экономических операций и защитить инвестиции.

«Считаем важным наладить устойчивые и надежные механизмы взаимных расчетов в национальных валютах. Положительно оцениваем увеличение доли расчетов в российских рублях во взаимной торговле между нашими странами: по сравнению с прошлым годом за январь-октябрь 2025 года показатель вырос до 84%», — отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что дополнительным подспорьем будет установление прямых связей между центральными банками России и африканских государств. Обеспечить их может запущенная в прошлом году первая российская финансовая международная платформа А7.

«Платформа позволяет нашим предпринимателям осуществлять платежи по внешнеторговым контрактам в любой стране мира в любой валюте. К ней уже подключились Нигерия и Зимбабве. Приглашаем последовать их примеру всех других наших африканских партнеров», — заявил Лавров.