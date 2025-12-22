На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Странам Африки предложили расширить расчеты в национальных валютах на платформе А7

МИД России пригласил африканские государства подключиться к платформе А7
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В Министерстве иностранных дел России позитивно оценивают увеличение доли расчетов в российских рублях во взаимной торговле между РФ и странами Африки, и приглашают все африканские государства подключиться к российской финансовой международной платформе А7. Об этом на пленарном заседании второй министерской конференции форума партнерства Россия — Африка в Каире заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, это позволит обеспечить стабильность торгово-экономических операций и защитить инвестиции.

«Считаем важным наладить устойчивые и надежные механизмы взаимных расчетов в национальных валютах. Положительно оцениваем увеличение доли расчетов в российских рублях во взаимной торговле между нашими странами: по сравнению с прошлым годом за январь-октябрь 2025 года показатель вырос до 84%», — отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что дополнительным подспорьем будет установление прямых связей между центральными банками России и африканских государств. Обеспечить их может запущенная в прошлом году первая российская финансовая международная платформа А7.

«Платформа позволяет нашим предпринимателям осуществлять платежи по внешнеторговым контрактам в любой стране мира в любой валюте. К ней уже подключились Нигерия и Зимбабве. Приглашаем последовать их примеру всех других наших африканских партнеров», — заявил Лавров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами