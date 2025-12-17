На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России увеличилось число предпринимателей на «автоупрощенке»

ВТБ: число пользователей автоУСН выросло в 3 раза в 2025 году
true
true
true
close
Shutterstock

В 2025 году число клиентов малого бизнеса ВТБ, которые используют автоматизированную упрощенную систему налогообложения (автоУСН), выросло в 3 раза, сообщает пресс-служба банка.

В ВТБ отметили, что прямая финансовая выгода для предприятия от перехода на автоУСН, по оценкам банка, может достигать 790 тыс. рублей ежегодно.

По расчетам ВТБ, наибольшую выгоду в 2025 году получили предприятия с годовом оборотом до 5 млн рублей.

В банке отметили, что в 2025 году большинство перешедших на автоУСН клиентов малого бизнеса работают в розничной торговле или сфере услуг.

Сервис ВТБ для предпринимателей, применяющих автоУСН, позволяет оперативно перевести бизнес на специальный налоговый режим и полностью автоматизировать взаимодействие с налоговой службой. Также сервис самостоятельно классифицирует операции по счету, формирует налоговую базу, рассчитывает и перечисляет НДФЛ за сотрудников.

По словам руководителя департамента корпоративного цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Спартака Солонина, автоУСН набирает популярность среди предпринимателей как удобный и эффективный инструмент налогового администрирования.

«Расширяющаяся география эксперимента открывает новые перспективы для развития малого бизнеса по всей стране. Наш анализ показывает, что автоУСН также приносит бизнесу ощутимую финансовую выгоду от снижения фискальной нагрузки и затрат на ведение бухгалтерии», — сказал он.

По данным ФНС, специальный налоговый режим автоУСН на данный момент работает в 67 регионах России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами