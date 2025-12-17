В России увеличилось число предпринимателей на «автоупрощенке»

ВТБ: число пользователей автоУСН выросло в 3 раза в 2025 году

В 2025 году число клиентов малого бизнеса ВТБ, которые используют автоматизированную упрощенную систему налогообложения (автоУСН), выросло в 3 раза, сообщает пресс-служба банка.

В ВТБ отметили, что прямая финансовая выгода для предприятия от перехода на автоУСН, по оценкам банка, может достигать 790 тыс. рублей ежегодно.

По расчетам ВТБ, наибольшую выгоду в 2025 году получили предприятия с годовом оборотом до 5 млн рублей.

В банке отметили, что в 2025 году большинство перешедших на автоУСН клиентов малого бизнеса работают в розничной торговле или сфере услуг.

Сервис ВТБ для предпринимателей, применяющих автоУСН, позволяет оперативно перевести бизнес на специальный налоговый режим и полностью автоматизировать взаимодействие с налоговой службой. Также сервис самостоятельно классифицирует операции по счету, формирует налоговую базу, рассчитывает и перечисляет НДФЛ за сотрудников.

По словам руководителя департамента корпоративного цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Спартака Солонина, автоУСН набирает популярность среди предпринимателей как удобный и эффективный инструмент налогового администрирования.

«Расширяющаяся география эксперимента открывает новые перспективы для развития малого бизнеса по всей стране. Наш анализ показывает, что автоУСН также приносит бизнесу ощутимую финансовую выгоду от снижения фискальной нагрузки и затрат на ведение бухгалтерии», — сказал он.

По данным ФНС, специальный налоговый режим автоУСН на данный момент работает в 67 регионах России.