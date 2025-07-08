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Стало известно, сколько россиян хотят возвращения зарубежных брендов

Более 60% опрошенных россиян выступили за возвращение зарубежных брендов
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Почти треть (31,8%) опрошенных россиян положительно относятся к возвращению иностранных брендов, объясняя это высоким качеством их продукции и разнообразием ассортимента. Таковы результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 32,1% выступили за частичное возвращение зарубежных брендов, прежде всего в области медицины и технологий.

В то же время 18,6% опрошенных считают, что возвращение западных брендов может навредить развитию российских производителей. Остальные респонденты высказались более гибко — в зависимости от конкретной компании и условий ее работы на российском рынке. Одновременно некоторые из опрошенных подчеркнули важность соблюдения баланса, чтобы зарубежные игроки не мешали росту отечественных предприятий.

Больше всего россиян хотели бы видеть возвращение западных компаний в автопром, сектор высоких технологий и сферу медицинских товаров. Рестораны и кафе оказались в наименее востребованном сегменте.

54,5% россиян заявили, что, в случае возвращения любимых брендов, в первую очередь будут оценивать предлагаемые условия и цены. Безоговорочно поддержать вернувшиеся компании готовы только 14,9%. Также респонденты считают, что иностранным брендам стоит предложить россиянам более выгодные условия, чем ранее.

В опросе приняли участие 21 тыс. россиян.

Ранее в Inditex ответили на вопрос о возможном возвращении в РФ.

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