США сняли санкции с крупных проектов с участием «Лукойла» в Казахстане

Минэнерго Казахстана: проекты с участием «Лукойла» в стране исключены из санкций
true
true
true
close
Андрей Николаев

США сняли санкции с крупных проектов при участии российской компании «Лукойл» в Казахстане, их деятельности ничего не угрожает. Об этом заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов, передает ТАСС.

» ...операционной деятельности больших проектов [«Лукойла»] в Казахстане на сегодняшний момент ничего не угрожает. Мы работаем как работали и будем продолжать работать», — сказал он.

По словам министра, речь идет о проектах «Карачаганак петролиум оперейтинг» и «Карачаганак петролиум оперейтинг». Кроме того, власти США исключили из санкций компанию «Тенгизшевройл» и трубопровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), добавил Аккенженов.

15 ноября министерство финансов США выдало лицензию, которая разрешает до 13 декабря осуществлять транзакции, связанные с продажей зарубежного бизнеса «Лукойла».

Как сообщили в «Лукойле», компания ведет переговоры о продаже своих международных активов с несколькими потенциальными покупателями. Там подчеркнули, что приоритетом является обеспечение непрерывности деятельности предприятий при смене собственника.

Ранее в Казахстане прокомментировали информацию о покупке активов «Лукойла».

