В Казахстане прокомментировали информацию о покупке активов «Лукойла»

Правительство Казахстана не может обсуждать с Россией покупку активов «Лукойла»
Евгений Одиноков/РИА Новости

Правительство Казахстана не участвует в переговорах о приобретении активов «Лукойла» в связи с тем, что оно не является коммерческой компанией. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов, передает ТАСС.

По его словам, вопрос о приобретении активов компании был перенесен до середины декабря.

«За это время компания «Лукойл» должна предпринять все необходимые действия, связанные с ведением своего бизнеса. Но правительство [Казахстана] переговоров о покупке активов «Лукойла» не ведет», — сказал министр.

Аккенженов уточнил, что правительство республики не ведет коммерческую деятельность, поэтому не может участвовать в переговорах о приобретении акций российской компании. Он также отметил, что крупные проекты с участием «Лукойла» в Казахстане получили исключение из санкций США.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. После чего 27 октября компания «Лукойл» заявила о намерении продать свои зарубежные активы из-за введенных ограничений.

Как сообщили в «Лукойле», компания ведет переговоры о продаже своих международных активов с несколькими потенциальными покупателями. Там подчеркнули, что приоритетом является обеспечение непрерывности деятельности предприятий при смене собственника. Конкретные детали сделок и имена потенциальных покупателей не раскрываются.

Ранее США разрешили продать зарубежные активы «Лукойла».

