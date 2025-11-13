Названы пять законов, которые ежедневно нарушают россияне

Каждый день россияне совершают распространенные ошибки, не задумываясь о возможных последствиях. Штрафом и даже арестом могут обернуться нецензурная брань в общественных местах и парковка на несколько минут. Об этом Life.ru рассказал адвокат Илья Мартазов.

Эксперт объяснил, что многие россияне даже не подозревают, что нередко нарушают административные правила, которые со стороны могут показаться незначительными.

«В основе – привычка. Кто-то считает: если полиция редко обращает внимание или «штрафы маленькие», значит можно слегка расслабиться. Логика такая: раз массово нарушают, значит, не страшно», — отметил Мартазов.

По его словам, одной из таких ошибок является парковка автомобиля у пешеходных переходов. Адвокат отметил, что в ПДД предусмотрен запрет на остановку на расстоянии ближе пяти метров к «зебре». Нарушителям грозит штраф, который в Москве и Санкт-Петербурге достигает 2,5 тысяч рублей. При этом оставлять авто у перехода запрещено даже на непродолжительное время.

Другим нарушением является публикация фотографий с другими людьми без их согласия, предупредил специалист. Согласно статье 152.1 Гражданского кодекса, необходимо получить согласие на использование изображения человека. При этом, если тот узнает себя на чужой публикации, он имеет право не только попросить удалить снимок, но и обратиться в суд и потребовать моральную компенсацию.

Еще одной ошибкой является нецензурная ругань в общественных местах, таких как транспорт, подъезд или ресторан. По словам адвоката, за такое нарушение есть риск получить штраф суммой до 1000 рублей, а при злостном поведении грозит до 15 суток ареста.

Специалист также напомнил о запрете на шумные вечеринки и ремонт ночью. По его словам, в каждом регионе страны действуют собственные «законы о тишине», но в итоге все нарушители могут получить штрафы до 3000 рублей. Кроме того, нарушением является курение в подъездах, около входов в магазины и других общественных зданий, если расстояние до них менее 15 метров. Эта ошибка также грозит штрафом до 3000 рублей.

