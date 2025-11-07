Россиянам пообещали, что им будут реже отказывать в ипотеке в 2026 году

В 2026 году доля отказов россиянам в ипотечных кредитах снизится до 45–55% с текущих 60%, сказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«В январе 2025 года показатель составлял около 54,6–55,4%, в феврале — 56,2%, а к сентябрю достиг более 60%. Таким образом, за этот период доля отказов увеличилась как минимум на 5–6 процентных пунктов, продолжая тренд, начавшийся после ужесточения условий ипотеки в 2024 году. Основной причиной значительного изменения доли отказов в 2025 году стало комплексное ужесточение требований как со стороны ЦБ, так и со стороны банков. С 1 июля 2024 года ЦБ ввел новые ограничения на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой (выше 80%) и минимальным первоначальным взносом (ниже 20%)», — отметил Трепольский.

По его словам, эти меры были направлены на снижение системных рисков и предотвращение образования «пузыря» на рынке ипотеки, связанного с выдачей кредитов наиболее уязвимым категориям заемщиков. Банки стали строже оценивать платежеспособность, требуя более высокий официальный доход и больший первоначальный взнос, добавил финансист.

Он уточнил, что ключевая ставка ЦБ в 2026 году, согласно базовому прогнозу, будет постепенно снижаться (до уровня 12–15% к концу года). Снижение ключевой ставки приведет к удешевлению рыночной ипотеки, что, в свою очередь, снизит ежемесячный платеж для заемщиков и, соответственно, их показатель долговой нагрузки (ПДН), уточнил эксперт. Он добавил, что снижение ПДН у части заемщиков позволит им снова соответствовать внутренним банковским и регуляторным требованиям.

«Таким образом, при реализации сценария существенного снижения ключевой ставки, возможно ожидать плавного снижения доли отказов с текущих рекордных 60% до диапазона 45–55% к концу 2026 года», — сказал Трепольский.

По его словам, сейчас из-за отказов в кредитах миллионы семей в России откладывают улучшение жилищных условий, высокие ставки и жесткие требования к заемщикам фактически замораживают спрос на вторичном и первичном рынках жилья, что напрямую бьет по строительной отрасли и смежным секторам экономики. Ипотека становится продуктом, доступным в основном для наиболее финансово обеспеченных слоев населения, что может усилить социальное неравенство, предупредил финансист. По его мнению, в краткосрочной перспективе высокая доля отказов — это болезненный, но необходимый процесс «оздоровления» рынка, призванный снизить риски и стабилизировать экономику. Но в долгосрочной перспективе, без устойчивого снижения ключевой ставки и роста реальных доходов населения, проблема доступности жилья для большинства россиян останется одной из наиболее острых социальных и экономических проблем, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России банки отклоняют более половины заявок на ипотеку.