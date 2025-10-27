Россиянам объяснили, как теперь не платить налоги при продаже квартиры

Бухгалтер Шилкин: для продажи жилья без налога нужно непрерывно владеть им пять лет

Непрерывным считается владение квартирой, которое не прерывалось ни на день. Если квартиру когда-то продали или подарили, а потом оформили обратно, срок для безналоговой продажи недвижимости начнет идти заново, пояснил «Газете.Ru» эксперт «Актион Бухгалтерия» Сергей Шилкин.

Так он прокомментировал новые правила, ужесточающие налоговые льготы при продаже недвижимости в России. Госдума 23 октября в первом чтении поддержала поправки к Налоговому кодексу, меняющие порядок применения НДФЛ-льгот при продаже жилья. В Минфине объяснили «Газете.Ru», что проект фиксирует требование непрерывного срока владения квартирой до сделки без необходимости уплаты налога — три или пять лет, в зависимости от основания ее приобретения.

«Раньше внутри семьи нередко переоформляли жилье, чтобы уложиться в льготный срок, теперь такой способ не сработает. Схема «мама подарила квартиру сыну, а затем перед ее продажей недвижимость оформили обратно на маму» больше не позволит уйти от НДФЛ — при переоформлении срок обнуляется. Новые правила упрощают контроль для налоговой и реально закрывают поле для манипуляций с целью не платить НДФЛ», — отметил Шилкин.

По его словам, пока трудно сказать, не приведет ли новая формулировка к росту судебных споров — особенно по сделкам между родственниками. Шилкин пояснил, что сама по себе ситуация, когда, с одной стороны, общий срок владения больше трех лет, но непрерывный меньше, скорее является исключением, чем правилом. По мнению эксперта, возможны споры по переходным моментам, то есть с какого момента и по каким сделкам применять новые правила. Также Шилкин не исключил споры в случае, если квартира приобретена в браке и затем передавалась от мужа к жене или наоборот, — например, при разводе и дележе имущества и последующей продаже недвижимости.

