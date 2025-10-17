Россияне ждут подорожания бензина

Три четверти опрошенных российских автомобилистов (74,2%) заметили рост цен на бензин с августа 2025 года и более 90% ждут дальнейшего подорожания. Из них 50% — резкого подорожания. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансовой онлайн-платформы WEBBANKIR (есть у «Газеты.Ru»).

При этом 56% сочли подорожание бензина значительным. 18,9% признали, что сталкивались с отсутствием бензина на автозаправках.

Около 40% россиян заявили о сокращении числа поездок на личном транспорте в целях экономии. Из них 13,8% стали пользоваться автомобилем чуть реже, 12,6% – значительно реже, а 13,2% вообще отказались от него в пользу общественного транспорта.

38% сообщили, что перешли на более дешевое топливо.

Народный прогноз о дальнейшей динамике цен на топливо оказался пессимистичным. Лишь 2,5% верят в снижение цен, и 5% полагают, что они уже на максимумах и дальше расти не будут. Подавляющее большинство придерживается иной точки зрения. Больше половины опрошенных (52,2%) считают, что даже от сегодняшнего уровня стоимость топлива еще вырастет значительно. 40,3% надеются, что повышение будет незначительным.

Впрочем, в случае дальнейшей инфляции закупать бензин впрок планируют всего лишь 3,8% респондентов. 40,9% сообщили, что в случае дальнейшего подорожания будут сокращать число поездок, а 10,7% перейдут на более дешевое топливо.

По данным Росстата, с января 2025 года на начало октября цены на бензин выросли на 10,16%, что стало самым резким его подорожанием за последние 15 лет.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян.

