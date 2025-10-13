Россияне рассказали, что выясняют на собеседовании

Большинство (82%) опрошенных россиян хотят получить информацию о зарплате и системе мотивации еще на этапе изучения вакансии или при первом звонке рекрутера. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного CRM-системой для рекрутинга Talantix (есть у «Газеты.Ru»).

На втором месте по значимости оказались условия труда — график, расположение и формат работы (81%). Далее следуют обязанности и задачи на позиции (74%), а также требования компании к соискателю (59%). Для 42% важно заранее узнать о соцпакете и бонусах, для 40% — о перспективах карьерного роста. Каждый третий хочет услышать рассказ о самой компании, а каждый четвертый — об атмосфере в коллективе. Лишь 13% заранее интересуются личностью будущего руководителя.

При знакомстве с рекрутером соискатели 18–24 лет (92%) и старше 55 лет (74%) в первую очередь интересуются не уровнем зарплаты, а графиком, форматом и расположением работы. Для этих групп комфорт и предсказуемость оказываются важнее цифр.

О карьерных перспективах чаще прочих спрашивают кандидаты до 34 лет — свыше половины соискателей (54%). С возрастом интерес к росту карьеры заметно снижается: среди респондентов 35–44 лет только 36% хотели бы заранее знать о потенциальных возможностях, а после 55 лет — всего 12%.

Женщины чаще всего ставят на первое место условия труда, затем зарплату и обязанности на позиции. Для мужчин приоритеты иные: в первую очередь они спрашивают о зарплате, затем об условиях труда и обязанностях. Кроме того, женщины заметно чаще заранее интересуются требованиями компании к кандидату, соцпакетом, информацией о самой организации и атмосферой в коллективе.

Отношение к карьерному росту различается по регионам. В Москве вопрос о личных перспективах развития в компании на первом собеседовании задают 43% соискателей — это самый высокий показатель по стране. В Санкт-Петербурге запрос на карьерные перспективы более сдержанный — его отмечают 34% респондентов. Зато именно в Петербурге фиксируется максимум по другому параметру: 68% кандидатов хотят как можно раньше получить от работодателя четкие требования к сотруднику. Близкий к московскому уровню интерес к карьерным возможностям показывают Дальневосточный и Уральский федеральные округа (по 42%).

Региональные контрасты особенно заметны в оценке «человеческой стороны» работы. Так, кандидаты Северо-Западного округа чаще других интересуются атмосферой в коллективе (37%) и ждут рассказа о компании (45%). Кроме того, именно здесь рекордно высок спрос на соцпакет и бонусы — 50% соискателей, что является наивысшим показателем по стране. На противоположном полюсе — Дальний Восток: здесь минимален интерес к личности руководителя (7%) и к рассказу о компании (24%). Для большинства кандидатов этого округа на первом месте конкретика — зарплата (93%) и базовые условия труда (75%).

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

