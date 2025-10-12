В Чечне поздравили «всех с победой» после отмены голосования по дизайну новых 500 рублей

После отмены голосования по дизайну банкноты в 500 руб. министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в Telegram-канале поздравил «всех с победой».

Чиновник отметил, что пока во главе Чечни находится Рамзан Кадыров «несправедливость по отношению к чеченскому народу не проходит».

12 октября Центробанк неожиданно отменил голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 руб. Такое решение было принято из-за накрутки голосов. Противостояние развернулось между Эльбрусом и «Грозным-Сити». Гора, к моменту отмены голосования, набрала 1,225 млн голосов, а архитектурный комплекс — 1,064 млн. В ЦБ уточнили, что новые даты голосования будут объявлены дополнительно, а перечень символов для купюры сохранится.

При этом еще накануне Банк России оставил только одну возможность для голосования — через «Госуслуги», что вызвало резкую реакцию чеченских властей. В частности Дудаев заявил, что регулятор «меняет условия объявленного им же голосования», закрывая платформы, где Чечня «набирает обороты». Он обратил внимание на то, что набранные за «Грозный-Сити» голоса «таинственным образом» снижались, а показатели оппонентов демонстрировали «феноменальный» рост, прибавляя по 20 тыс. в час.

Ранее в Госдуме обвинили иностранные спецслужбы в скандале из-за новой купюры.