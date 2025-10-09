Россиянам пообещали снижение цен на аренду квартир

Финансист Трепольский: цены на аренду трешек в России снизятся на 3–5% в ноябре

Цены на аренду трехкомнатных квартир снизятся на 3–5% в ноябре по сравнению с октябрем, а на «однушки» и «двушки» — на 1–3%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Рынок аренды жилья в ноябре 2025 года войдет в фазу стабилизации после традиционного осеннего пика, когда с августа по октябрь ставки выросли в среднем на 10–15%. К ноябрю ажиотажный спрос спадет, что приведет к прекращению роста арендных ставок. По сравнению с октябрем 2025 года ожидается небольшая отрицательная коррекция. Цены на съемные однокомнатные и двухкомнатные квартиры, пользующиеся наибольшим спросом, могут снизиться незначительно — в пределах 1–3%. Аренда трехкомнатных квартир и объектов с завышенной ценой может скорректироваться более заметно — на 3–5%», — отметил Трепольский.

По его словам, ключевым фактором высоких цен на аренду квартир остаются жесткие условия на рынке ипотечного кредитования.

Высокая ключевая ставка (17%) делает ипотеку недоступной, что формирует стабильно высокий спрос на аренду, пояснил эксперт.

В пресс-службе сервиса Яндекс Аренда рассказали «Газете.Ru», что по итогам сентября 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды студий в российских городах-миллионниках составила 32 тыс. рублей (+5,1% к августу), однокомнатных квартир — 33 тыс. (+4,3%), двухкомнатных — 43 тыс. (+2,7%) и трехкомнатных — 58 тыс. рублей (+1,9%).

Ранее россиян предупредили о штрафах за неоформленную регистрацию арендаторам.