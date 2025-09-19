Молдавия обеспечила себя газом на отопительный сезон

Молдавия закупила практически весь необходимый на отопительный сезон объем природного газа, в ближайшее время начнутся закупки электроэнергии, заявил глава правительства страны Дорин Речан. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, около 700 млн кубометров газа приобрела компания Energocom. Это количество топлива превышает 90% от прогнозируемого потребления на 2025/26 газовый год.

Закупки осуществлялись в основном по индексированной цене с использованием котировок TTF первого месяца (TTFFM) в рамках 54 аукционов. В них приняли участие 13 компаний из Швейцарии, Австрии, Польши, Чехии, Румынии, Болгарии, Германии и Нидерландов. 26 аукционов были успешно завершены, говорится в публикации.

7 сентября лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор утверждал, что Молдавия входит в отопительный сезон не достаточно подготовленной, что является прямым следствием высоких цен на газ. Он подчеркнул, что это стало платой за сближение с Европой.

Ранее сообщалось, что Молдавия закупает в четыре раза дороже российский газ через посредников в ЕС.