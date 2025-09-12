Набиуллина рассказала, почему выросли инфляционные ожидания россиян

Набиуллина: в РФ допускали повышение инфляции из-за роста цен на бензин и ЖКХ

Инфляционные ожидания россиян в августе выросли из-за резкого роста цен на жилищно-коммунальные услуги и бензина. Об этом заявила председательница Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Негативно на ожиданиях граждан в августе могла сказаться двузначная индексация коммунальных тарифов. Свою роль мог сыграть и бензин», — заявила глава Банка России.

По ее словам, бензин влияет на представление людей о будущем росте цен. Тем не менее, в общем по России рост цен в августе составил около 4% в пересчете на год. Тем не менее, эти данные «очищены» от сезонного фактора.

До этого в Центробанке России заявили, что инфляционные ожидания россиян остаются высокими, и их уровень в последние месяцы существенно не изменился. Это, в свою очередь, по данным аналитиков регулятора, может помешать устойчивому замедлению инфляции.

12 сентября Банк РФ понизил ключевую ставку до 17%. Это уже третий раз подряд в этом году.

