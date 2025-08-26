На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ хотят запретить менять цены на некоторые продукты чаще раза в год

«Ведомости»: поставщиков и продавцов обяжут договариваться о ценах на продукты
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Минсельхоз России подготовил поправки в закон о торговле, которые касаются долгосрочных контрактов на поставку некоторых продуктов. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно документу, поставщики и торговые сети теперь смогут сами договариваться о стоимости продуктов, однако ранее говорилось, что тарифы будет устанавливать правительство. Кроме того, закон запретит изменять цены, прописанные в контракте, чаще, чем раз в год, за исключением форс-мажорных обстоятельств. Расторгнуть долгосрочный контракт можно будет только через суд. Ожидается, что такие меры позволят сдерживать цены в магазинах.

Основные положения поправок остались теми же. Например, договоры могут действовать от одного года и более. Также вводится обязательная минимальная доля продаж через долгосрочные контракты. В 2026 году она составит 80% от общего объема, в 2027 году — 85%, а в 2028-м — 90%. При этом список продуктов, в отношении которых могут ввести подобные меры, не разглашается.

До этого «Известия» писали, что для недопущения нового витка роста цен правительству России предложили на три-четыре месяца заморозить цены на ряд социально значимых продуктов питания. В частности, речь идет о яйцах, картофеле и мясе. Добиться этого эксперты предложили через долгосрочные соглашения между покупателями и производителями, в том числе торговыми сетями и госзаказчиками.

Ранее сообщалось, что в этом году цены на картофель продемонстрировали запредельный рост.

