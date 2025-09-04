Траты россиян в Китае после отмены виз сравнили почти с 10 бюджетами Саратова

После отмены виз между Россией и Китаем число поездок соотечественников в Поднебесную вырастет в полтора раза, а объем их трат достигнет $3,5-4 млрд, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«По нашим оценкам, можно ожидать роста числа поездок россиян в Китай до 2,2-2,5 млн в 2025 году после 1,6 млн в 2024 году, а если взять в расчет средний чек интуриста в КНР в $1,5 тыс., то объем расходов российских гостей в Поднебесной может вырасти до $3,5-4 млрд. Это может быть значимо с точки зрения физического спроса на китайскую валюту. Однако спрос путешественников на китайскую валюту в общем сравнении со всем валютным рынком незначителен, потому ожидать изменений расклада валютного спроса россиян на юани в связи с новостью об отмене виз не приходится. Юань надежен как страховка от девальвации рубля, имея практически нулевой инфраструктурный риск», — отметил Бахтин.

Сумма в $4 млрд сопоставима с восемью бюджетами города Саратов. Расходы региона предусмотрены в сумме 40,1 млрд рублей. Сумма в $4 млрд по текущему курсу эквивалентна 328 млрд рублей.

