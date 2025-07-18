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В России предложили заморозить цены на некоторые продукты

ЦМАКП предложил на три-четыре месяца заморозить цены на яйца, мясо и картофель
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KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Для недопущения нового витка роста цен правительству России нужно на три-четыре месяца заморозить стоимость некоторых социально значимых продуктов питания: яиц, картофеля и мяса. Об этом говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, на который ссылаются «Известия».

Добиться этого эксперты предложили через долгосрочные соглашения между покупателями и производителями, в том числе торговыми сетями и госзаказчиками.

Кроме сдерживания цен через контракты с поставщиками, эксперты призывают увеличить импорт товаров из дружественных государств, наладить прямые поставки продукции фермеров в крупные города в обход торговых посредников и снизить пошлины на товары, которые стали привозить меньше, и сырье для их производства.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что смартфоны и планшеты в российских магазинах подешевеют на 10–20%, а ноутбуки и компьютеры — на 8–12% в 2025 году.

Ранее укрепление рубля привело к тому, что россияне могут позволить себе любой iPhone.

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