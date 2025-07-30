«Роснефть» улучшила свое ПО для работ с инженерно-геологическими данными

Специалисты томского научного института «Роснефти» разработали специализированный программный модуль для работ с инженерно-геологическими данными в корпоративной информационной системе «ГИС-РН», сообщает пресс-служба компании.

С помощью нового модуля сотрудники смогут оперативно анализировать и использовать информацию о типе грунта, его свойствах и координаты горных пород.

Также программный модуль можно использовать в проектировании. Сведения о характеристиках скважин могут быть использованы во время построения трехмерных моделей грунтов.

В компании добавили, что геоинформационный сервис «Роснефти» входит в реестр отечественного ПО Минцифры.