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«Роснефть» улучшила свое ПО для работ с инженерно-геологическими данными

«Роснефть» усовершенствовала собственное геоинформационное ПО
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Unsplash

Специалисты томского научного института «Роснефти» разработали специализированный программный модуль для работ с инженерно-геологическими данными в корпоративной информационной системе «ГИС-РН», сообщает пресс-служба компании.

С помощью нового модуля сотрудники смогут оперативно анализировать и использовать информацию о типе грунта, его свойствах и координаты горных пород.

Также программный модуль можно использовать в проектировании. Сведения о характеристиках скважин могут быть использованы во время построения трехмерных моделей грунтов.

В компании добавили, что геоинформационный сервис «Роснефти» входит в реестр отечественного ПО Минцифры.

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