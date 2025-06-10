В Уфе на базе Геномного центра открылся кампус «Школы 21»

В Уфе начал работу кампус «Школы 21» — образовательного проекта Сбера, сообщает пресс-служба банка. Проект реализован совместно с правительством Башкирии.

Кампус разместился на базе Геномного центра в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

Церемонию открытия посетили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава республики Радий Хабиров.

Одной из ключевых особенностей нового кампуса станет образовательный трек по биоинформатике, запущенный совместно с Геномным центром. Программа направлена на подготовку специалистов, способных сочетать биологические знания с современными вычислительными методами для решения задач в биомедицине и науке. Выпускники смогут работать с геномными данными, проводить диагностику заболеваний, исследовать эволюционные процессы и создавать инновационные решения в области биоинформатики.

«Школа 21» в Уфе — уникальный кампус, такого нет нигде. У проекта потрясающее соседство и партнерство с Геномным центром, Академией наук, университетом, известными исследователями в области геномики, и это создаст совершенно другой уровень образования. Башкортостан — регион с колоссальным научным и индустриальным потенциалом. Уверен, сюда будут приезжать учиться люди со всей страны», — отметил Греф.

По его словам, новый кампус будет готовить высококвалифицированных специалистов, которые необходимы бизнесу для формирования цифровой экономики региона.

«Именно они нужны бизнесу. Через несколько лет, уверен, здесь будет еще большая динамика и значительно увеличится количество компаний, которые захотят открыть свои офисы здесь. Запуск такого проекта стал возможным благодаря работе большой команды Сбера, «Школы 21» и республики», — добавил он.

На базе кампуса также откроется образовательное направление для детей 12–14 лет. Они смогут изучать программирование, интернет вещей и машинное обучение. Обучение в кампусе будет построено по методике «равный равному», где участники будут самостоятельно решать инженерные и ИТ-задачи, помогая друг другу.

Кампус «Школы 21» в Уфе рассчитан на 408 рабочих станций. В здании оборудованы коворкинг-зоны, игровые пространства, кафе и терраса с видом на реку Белую.