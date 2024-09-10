Цены на нефть упали до минимума 2021 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась на лондонской бирже ICE ниже $70 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Это произошло впервые с 20 декабря 2021 года. В 17:11 мск, цена барреля снизилась на 2,71%, до $69,89.

Накануне ведущие мировые сырьевые трейдеры Trafigura Group и Gunvor Group представили мрачные прогнозы относительно перспектив нефтяного рынка. Эти прогнозы трейдеров связаны с опасениями по поводу спроса в Китае и США, а также с избыточным предложением со стороны стран, не входящих в ОПЕК+. На прошлой неделе ОПЕК+ отложила запланированное увеличение добычи с октября, но придерживается долгосрочной цели по наращиванию производства в следующем году.

В начале сентября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре опустилась ниже $71 за баррель впервые с 20 марта 2023 года.

Ранее стало известно, сколько Россия заработала с начала года на продаже нефти и газа.