Россиян предупредили, что осенью цены на аренду квартир подскочат на 20%

В ближайшие месяцы в России цены на арендное жилье подскочат на 15-20% с учетом сезонных факторов и высокой ключевой ставки, предупредил вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев. Последует ли за этим «откат» цен, пока непонятно, так как это во многом будет зависеть от доступности ипотечных кредитов, пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Стоимость аренды традиционно начинает расти в августе на фоне повышенного спроса из-за студентов. Сезонный рост продолжается до ноября–декабря, а с января снижается. Сохраняется такая ситуация в первой половине года, поэтому выгоднее всего искать жилье на съем весной и в начале лета, считает Апрелев. Однако, по его словам, сейчас ситуация немного отличается, так как рост цен вызван в том числе высокой ключевой ставкой и недоступностью ипотечных кредитов.

«Доступность ипотеки на рынке вторичного жилья — это ключевой фактор изменения спроса на аренду недвижимости», — объяснил эксперт, подчеркнув, что сейчас этот фактор играет не в пользу снижения цен.

Что касается новостроек, то они не меняют арендный рынок жилья, так как люди, которые в них вкладываются, сами живут в съемных квартирах. Все это приводит к тому, что наблюдается дополнительный приток людей, желающих арендовать жилье, а оттока арендаторов, которые могли бы уйти в покупку, нет.

Также роль в повышении аренды сыграла инфляция и рост доходов населения, работающих на ВПК и служащих в зоне СВО. Таким образом, ожидаемый в ближайшее время скачок цен на съемное жилье затронет практически все регионы страны.

До этого сообщалось, что Красноярск, Уфа и Челябинск попали в топ городов с самой дешевой арендой жилья. Медианные ставки аренды для этого типа квартир составили 15 тыс. руб., 17 тыс. руб. и 23 тыс. руб. соответственно. Лидерами по максимальной стоимости всех форматов съемного жилья в июле стали Москва, Казань и Санкт-Петербург. Медианная арендная ставка студий в столице — 63 тыс. руб., в Казани — 34 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 32 тыс. руб..

Эксперт ранее рассказал, чем аренда выгоднее ипотеки.