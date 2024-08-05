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В ЕС потребовали ввести пошлины на импорт российских удобрений

FT: производители из ЕС призвали ввести пошлины на импорт удобрений из России

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Европейские производители удобрений призвали Еврокомиссию ввести пошлины на российских производителей, так как они якобы вытесняют их из бизнеса. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), ссылаясь на соответствующее письмо европейских компаний.

«В этом месяце 14 производителей из ЕС обратились в Европейскую комиссию с призывом ввести карательные пошлины на российский импорт за «агрессивную стратегию снижения цен, которая привела к вытеснению местных производителей удобрений из бизнеса», — сказано в сообщении.

В письме также говорится, что это ставит под угрозу европейскую продовольственную безопасность.

25 июля заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что страны Запада стремятся блокировать поставки российского продовольствия и удобрений нуждающимся государствам на фоне санкций и протекционизма.

До этого сообщалось, что Россия увеличила поставки удобрений в страны Евросоюза.

Ранее в России нашли способ удешевить натуральные удобрения.

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