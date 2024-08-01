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Евросоюз обсудит ограничения на ввоз рыбы из России

Welt: ЕС обсудит ограничения на импорт российской рыбы

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В рамках нового пакета санкций против России Европейский союз обсудит ограничения на ввоз российской рыбы. Об этом сообщает немецкая газета Welt.

На ужесточении ранее введенных запретов на импорт морепродуктов из России настаивают Литва, Эстония, Латвия и Швеция. Они требуют запрета на ввоз трески, сельди и кильки.

Издание отмечает, что до сих пор значительная часть импортированной Евросоюзом рыбы по-прежнему приходится на Россию. В частности, российское происхождение имеет более 70% ввезенного в ЕС минтая и свыше 85% минтая, потребляемого в ФРГ. В случае прекращения поставок российского минтая его нечем будет заменить.

До этого сообщалось, что Китай остается крупнейшим импортером российской рыбы и рыбопродукции — в 2023 году на него пришлось почти 70% всего экспорта отрасли.

В конце мая российских рыбаков не пустили в порт Нидерландов, приняв их за шпионов.

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