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Россия и Белоруссия проводят работу по формированию единого рынка электроэнергии

Мезенцев: Москва и Минск работают над формированием единого рынка электроэнергии

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Reuters

Россия и Белоруссия проводят работу по формированию единого рынка электроэнергии. Об этом в интервью газете «Известия» заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Он отметил, что российская сторона, взаимодействуя с белорусскими партнерами, завершила строительство белорусской атомной электростанции станции в Островце. В настоящее время введены в строй первый и второй блоки.

Мезенцев подчеркнул, что Белоруссия может не только считать себя страной, входящей в клуб стран мирного атома, но и обладает значительным запасом электроэнергии, который позволяет развивать программу расширенного потребления электричества домашними хозяйствами. Кроме того, Минск может быть потенциальным экспортером.

Генсек Союзного государства отметил, что не имеется никаких проблем во взаимоотношениях российских и белорусских коллег. Он также подчеркнул, что сейчас между странами успешно идет работа по формированию рынка нефти и газа.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что создание единого парламента Союзного государства России и Белоруссии является вопросом времени.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск и Москва наращивают потенциал Союзного государства.

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