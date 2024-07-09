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Описаны планы по использованию «Мира» в Индии

Костин: РФ и Индия обсуждают систему «Мир» и расчеты в рупиях и рублях

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Global Look Press

Между Россией и Индией идет обсуждение расчетов в рупиях и рублях, а также возможности использования систем RuPay и «Мир». Об этом РИА Новости сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

По словам Костина, диалог по этой теме носит конструктивный характер. Глава ВТБ отметил проблемы, связанные с международными санкциями в отношении России и неполной конвертируемостью рупий.

«Но в целом (…) индийская сторона позитивно относится к работе с российской стороной», — сказал он.

Костин напомнил, что на рынке Индии присутствуют российские банки Сбер и ВТБ и добавил, что проблема взаиморасчетов между государствами в значительной мере смягчилась.

8 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетел в Москву с двухдневным государственным визитом. Он стал первой зарубежной поездкой индийского политика на третьем сроке в должности главы правительства. В Кремле заявили о большом значении этого визита.

9 июля стало известно, что в Кремле готовятся к церемонии вручения Моди высшей госнаграды РФ — ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Мероприятие состоится спустя пять лет после того, как российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Премьер-министр Индии удостоен этой награды «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и дружественных связей между народами стран».

Ранее Путин охарактеризовал отношения России и Индии как стратегическое партнерство.

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