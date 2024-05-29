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Стало известно, сколько штрафов получили самокатчики в Москве с начала сезона

Дептранспорт Москвы: с начала сезона самокатчики получили 50 тыс. штрафов

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«Газета.Ru»

Пользователи аренды электросамокатов в Москве с начала сезона успели получить 50 тыс. штрафов. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«Самокат — не развлечение, а транспорт. Важно водить его безопасно, не мешать пешеходам и другим участникам движения», — напомнил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Чаще всего самокатчиков штрафовали за парковку в неположенном месте, езду на одном электросамокате вдвоем и проезд по пешеходному переходу.

За системные и грубые нарушения правил дорожного движения и условий сервиса, включая аренду несовершеннолетними, уже были заблокированы 52 тыс. аккаунтов.

Популярность кикшеринга в России продолжает активно расти. В первой половине мая число пользователей российских сервисов увеличилось на 26% год к году, несмотря на непогоду в начале месяца. Причем отмечается повышенный спрос на электросамокаты со стороны россиян старше 45 лет.

Ранее в Госдуме предложили ввести новые штрафы для владельцев внедорожных мотоциклов и электросамокатов.

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