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МТС и ВШЭ изучат инновационную зрелость российских компаний

МТС создаст методологию оценки уровня цифровизации компаний

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МТС и ВШЭ в рамках конференции True Tech Day анонсировал совместное исследование инновационной зрелости компаний, сообщает пресс-служба МТС.

По словам первого вице-президента по технологиям МТС Павла Воронина, в ходе исследования будет создана методология, которая поможет компаниям оценивать уровень своей цифровизации по ряду параметров.

«Мы стремимся предложить рынку унифицированный инструмент, который поможет компаниям и организациям ускорять процессы цифровой трансформации и повышать производительность бизнеса», — сказал он.

Первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг отметил, что сейчас в экономике обостряется борьба за рынки и технологии.

«В этих условиях инновационная активность становится безальтернативным фактором, определяющим долгосрочную кокурентоспособность бизнеса, а зачастую и его выживание», — сказал он.

Гохберг добавил, что системные вложения в инновации намного эффективнее разовых.

«Особая роль в этом процессе принадлежит цифровым компаниям – инновационным по своей природе, «от рождения». В результате исследования МТС у бизнеса появится навигатор для оценки преимуществ и слабых сторон компаний», — заключил Гохберг.

В МТС отметили, что в перспективе методологию могут вывести на международный уровень.

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