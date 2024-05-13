ФНС выявила мошеннические схемы на полмиллиарда рублей в сети кафе

Федеральная налоговая служба завершила масштабную проверку сети кафе «АндерСон» за 2019–2021 годы и выявила многомиллионные нарушения. Как сообщили РБК осведомленные источники, ФНС установила, что компании группы использовали печально известную «ресторанную схему» для сокрытия выручки.

По оценкам налоговиков, в 2020–2021 годах объем утаенной выручки «АндерСона» превысил 1 млрд рублей, или 36% от общего оборота сети. В отдельные периоды доля скрытой выручки у некоторых фирм достигала 65%. Реальный совокупный доход группы составлял около 2,6 млрд рублей.

Кроме того, компании платили сотрудникам «серые» зарплаты в конвертах. Уровень официальных и реальных зарплат налоговики вычисляли, анализируя показания бывших работников, их жалобы в Роструд, данные с hh.ru и другие сведения.

Еще один способ ухода от налогов, отмеченный ФНС, — безвозмездная передача оборудования новым кафе от закрывшихся точек ООО «Тиролерхоф». Связанные компании получали технику бесплатно, в то время как независимые партнеры платили за нее.

В итоге общая сумма доначислений «АндерСону» превысила 550 млн рублей, из которых около 370 млн составили сами налоги, а остальное — штрафы и пени. Осенью прошлого года инспекторы даже провели в «Тиролерхофе» контрольную закупку на предмет полноты учета выручки.

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