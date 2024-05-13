Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФНС выявила мошеннические схемы на полмиллиарда рублей в сети кафе

Сеть кафе «АндерСон» заплатит 550 млн рублей налогов после проверки ФНС

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Федеральная налоговая служба завершила масштабную проверку сети кафе «АндерСон» за 2019–2021 годы и выявила многомиллионные нарушения. Как сообщили РБК осведомленные источники, ФНС установила, что компании группы использовали печально известную «ресторанную схему» для сокрытия выручки.

По оценкам налоговиков, в 2020–2021 годах объем утаенной выручки «АндерСона» превысил 1 млрд рублей, или 36% от общего оборота сети. В отдельные периоды доля скрытой выручки у некоторых фирм достигала 65%. Реальный совокупный доход группы составлял около 2,6 млрд рублей.

Кроме того, компании платили сотрудникам «серые» зарплаты в конвертах. Уровень официальных и реальных зарплат налоговики вычисляли, анализируя показания бывших работников, их жалобы в Роструд, данные с hh.ru и другие сведения.

Еще один способ ухода от налогов, отмеченный ФНС, — безвозмездная передача оборудования новым кафе от закрывшихся точек ООО «Тиролерхоф». Связанные компании получали технику бесплатно, в то время как независимые партнеры платили за нее.

В итоге общая сумма доначислений «АндерСону» превысила 550 млн рублей, из которых около 370 млн составили сами налоги, а остальное — штрафы и пени. Осенью прошлого года инспекторы даже провели в «Тиролерхофе» контрольную закупку на предмет полноты учета выручки.

До этого экономисты предупредили о последствиях отмены НДФЛ для малоимущих россиян.

Ранее в России рассказали об изменениях в налоговой политике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами